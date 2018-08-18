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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7218721972207221

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:обидва об"єкти мають стратегічне розміщення та значення "для себе"

Флай, продай все в бісову маму, купи хату над озером у Білій (під Тернополем, на протилежному від Сіті березі, 10хв. до Центру міста - для нетамтешніх), 12 соток коло хати і нехай усі заздрять. Тоді усі зрозуміють генія інженерно-гуманітарно-економічної думки!
Напоркуа тобі той Київ. Я хоч буду мати до кого приїхати з м"ясом. Бо на крутому березі Либіді-Почайни навколишні бомжі коло твоїх кавалірок не дадуть відчути релакс.
Дій і багатій! (R)
Ой, то вкрадено у інших :)
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 23 кві, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:14

  Успіх написав:
  flyman написав:Зекономив - значить заробив.

Нікуя ти не заробив :)
А комуналь, яка за весь цей час капає на дві кавалірки ти не рахуєш?

Ой, бачу тобі ще треба вчитись і вчитись фінансової грамотності на моїй гілці - на відосиках)))
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

.

Гілка фінансових "грамотіїв".
З приймаків у смарт-конурку)))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:21

  Успіх написав:
  flyman написав:Зекономив - значить заробив.

Нікуя ти не заробив :)
А комуналь, яка за весь цей час капає на дві кавалірки ти не рахуєш?

Ой, бачу тобі ще треба вчитись і вчитись фінансової грамотності на моїй гілці - на відосиках)))
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

.

комуналь капає,
було $10 до калірки, стало $10 + $10
і?
долярчик etc. пояснюю, що береться до уваги не тільки альтернативний еквівалент в пеньонзах, але ще зусилля в часі і рівень стресу.

От мені тре в Київ, порішати справи, то що маю шукати подобово квартиру, чи як?

А так є своє, заходиш коли хочеш. Всі зручності. ГТ і ШРТ.

Закінчиться ковідло і лохдауни, зробляться ремонти в інших кавалірках, тоді і будете штрикати шпиньками: а де ж кешфло?
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кавалирки бугага
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:27

По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

местные олягархи из липок
sivolkin2020
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