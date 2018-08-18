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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:27
По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:34
Investor_K написав:
По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
ориентируйтесь на 2,726728 + пдв за клВт/ч
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kingkongovets
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:36
Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:43
stas_rst написав: flyman написав:
обидва об"єкти мають стратегічне розміщення та значення "для себе"
Флай, продай все в бісову маму, купи хату над озером у Білій (під Тернополем, на протилежному від Сіті березі, 10хв. до Центру міста - для нетамтешніх)
, 12 соток коло хати і нехай усі заздрять. Тоді усі зрозуміють генія інженерно-гуманітарно-економічної думки!
Напоркуа тобі той Київ. Я хоч буду мати до кого приїхати з м"ясом. Бо на крутому березі Либіді-Почайни навколишні бомжі коло твоїх кавалірок не дадуть відчути релакс.
Дій і багатій! (R)
Ой, то вкрадено у інших
Біла, хз. Був там, не зайшла Біла.
Кутківці ніби ліпше.
Але навіщо хата в межах міста.
Хата є на Житомирщині в пішій доступності до ШРТ.
Але навіщо копати бараболі з вуйками, якщо стільки є чудових місць у світі
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2
Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:44
Investor_K написав:
Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
это вообще
столько платят малые небытовые потребители, почему бытовые потребители должны платить меньше?
так а шо вы хотели вообще?
21/04/19 - конец эпохи бидности
смачного, не обляпайтесь тока
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:53
kingkongovets написав: Investor_K написав:
Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
это вообще
столько платят малые небытовые потребители, почему бытовые потребители должны платить меньше?
так а шо вы хотели вообще?
21/04/19 - конец эпохи бидности
смачного, не обляпайтесь тока
Интересует официальная инфа
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:54
Успіх написав: stas_rst написав:
Дій і багатій! (R)
Ой, то вкрадено у інших
Спочатку слово "Думай!" - воно ключове!
І, розставивши ці слова правильно/послідовно, буде = УСПІХ!
Так що все просто:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Зеленійте і Шмигалійте
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2
Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:00
sivolkin2020 написав:
такие хвастуны тут прямо что аж обписаешься, небось успевают в переменках на смене в атб отписываться на форуме и меряться пипирками, у кого больше бетона в липках затарено)
Тут брадобреї щотиждень купляють квартири в Тетрисі і літають на відпочинок в Монако. Деякі навіть бахваляться тим, що були десь біля дверей аспірантури. Типу, не тільки бахаті, а й розумні, що той дохтор Всезнай.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 23 кві, 2021 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:02
Франт. А Вы проффесор в какой области?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:06
Чому пропала реклама ЖК Рибальський і ЖК Комфорт Тавун???
Це ж такі круті комплекси, з таким зручним розташуванням, потужною інфраструхтурою, з чудовою транспортною розв'язкою і аристократичним населенням!
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