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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 72197220722172227223>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:27

По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:34

  Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?


ориентируйтесь на 2,726728 + пдв за клВт/ч
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:43

  stas_rst написав:
  flyman написав:обидва об"єкти мають стратегічне розміщення та значення "для себе"

Флай, продай все в бісову маму, купи хату над озером у Білій (під Тернополем, на протилежному від Сіті березі, 10хв. до Центру міста - для нетамтешніх), 12 соток коло хати і нехай усі заздрять. Тоді усі зрозуміють генія інженерно-гуманітарно-економічної думки!
Напоркуа тобі той Київ. Я хоч буду мати до кого приїхати з м"ясом. Бо на крутому березі Либіді-Почайни навколишні бомжі коло твоїх кавалірок не дадуть відчути релакс.
Дій і багатій! (R)
Ой, то вкрадено у інших :)

Біла, хз. Був там, не зайшла Біла.
Кутківці ніби ліпше.
Але навіщо хата в межах міста.
Хата є на Житомирщині в пішій доступності до ШРТ.

Але навіщо копати бараболі з вуйками, якщо стільки є чудових місць у світі

flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:44

  Investor_K написав:Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу

это вообще
столько платят малые небытовые потребители, почему бытовые потребители должны платить меньше?
так а шо вы хотели вообще?
21/04/19 - конец эпохи бидности
смачного, не обляпайтесь тока
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:53

  kingkongovets написав:
  Investor_K написав:Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу

это вообще
столько платят малые небытовые потребители, почему бытовые потребители должны платить меньше?
так а шо вы хотели вообще?
21/04/19 - конец эпохи бидности
смачного, не обляпайтесь тока

Интересует официальная инфа
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:54

  Успіх написав:
  stas_rst написав:Дій і багатій! (R)
Ой, то вкрадено у інших

Спочатку слово "Думай!" - воно ключове! ;)
І, розставивши ці слова правильно/послідовно, буде = УСПІХ! :D

Так що все просто:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

Зеленійте і Шмигалійте
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:00

  sivolkin2020 написав:такие хвастуны тут прямо что аж обписаешься, небось успевают в переменках на смене в атб отписываться на форуме и меряться пипирками, у кого больше бетона в липках затарено)

Тут брадобреї щотиждень купляють квартири в Тетрисі і літають на відпочинок в Монако. Деякі навіть бахваляться тим, що були десь біля дверей аспірантури. Типу, не тільки бахаті, а й розумні, що той дохтор Всезнай.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 кві, 2021 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франт. А Вы проффесор в какой области?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:06

Чому пропала реклама ЖК Рибальський і ЖК Комфорт Тавун???
Це ж такі круті комплекси, з таким зручним розташуванням, потужною інфраструхтурою, з чудовою транспортною розв'язкою і аристократичним населенням!
Frant
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