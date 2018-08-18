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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7220722172227223>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:10

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:а з ремонтом в цоколі ще не знаю, як краще, чи лишати як є, чи колись потім після ремонту решти кавалірок

Та пройдись по стінах фарбою та й здавай!

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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:10

  Investor_K написав:Франт. А Вы проффесор в какой области?

Бу-гы-ги,
канечно в праффессорской области. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:13

  sivolkin2020 написав:лучше жить в совке в киеве с норм ремонтом, консьержем и более менее норм доме 70-80 годов, чем жить в ипенях и тратить по 2 часа на пробки или в пригородах Киева, всяких сел. Бро и Вышгород не в счет, это по сути по уровню Киев. ирпени, бучи, за окружной все села это лютый трешак по доезду на работу и не только, Киев есть Киев, а пригород есть пригород. Как говно не рисуй, ничего не изменится. Кому не по зубам в Киеве- берут пригородный шлак где качество постройки в 5 раз хуже старых домов в Киеве, которые уже простояли 50 лет и еще простоят, а вот новостройки не факт. Сейчас все строят через жопу, толковых ЖК в пригороде на пальцах сосчитать, аналогично и в Киеве, погоня за клиентом, но не за качеством постройки.

Но точка зрения сильно меняется, если нет надобности 5 дней в неделю на 9 утра херачить в Киев. Излишняя категоричность суждений всегда ведет к ошибочным выводам
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:14

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Та пройдись по стінах фарбою та й здавай!

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і колір плитки не той (в мене плитка салатова).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:29

  Frant написав:Чому пропала реклама ЖК Рибальський і ЖК Комфорт Тавун???
Це ж такі круті комплекси, з таким зручним розташуванням, потужною інфраструхтурою, з чудовою транспортною розв'язкою і аристократичним населенням!


Рыбальськой то фигня. Вот жк новый подол вот это будет штучка. Офисы прям у дома, мост - рукой подать, набережная ого-го, и судя по картинкам вода там там будет не муть днепровская :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
это чтоб люди прифигели от неожиданности

https://koec.com.ua/page?root=23
Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 травня 2021 року:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:37

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
это чтоб люди прифигели от неожиданности

https://koec.com.ua/page?root=23
Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 травня 2021 року:

На всякий случай подам за апрель 10000 квт. На год пока хватит.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:На всякий случай подам за апрель 10000 квт. На год пока хватит.
а там и генерировать начнёте)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:41

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:На всякий случай подам за апрель 10000 квт. На год пока хватит.
а там и генерировать начнёте)
как догадались?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:как догадались?
интуиция)
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