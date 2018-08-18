Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sivolkin2020 написав:лучше жить в совке в киеве с норм ремонтом, консьержем и более менее норм доме 70-80 годов, чем жить в ипенях и тратить по 2 часа на пробки или в пригородах Киева, всяких сел. Бро и Вышгород не в счет, это по сути по уровню Киев. ирпени, бучи, за окружной все села это лютый трешак по доезду на работу и не только, Киев есть Киев, а пригород есть пригород. Как говно не рисуй, ничего не изменится. Кому не по зубам в Киеве- берут пригородный шлак где качество постройки в 5 раз хуже старых домов в Киеве, которые уже простояли 50 лет и еще простоят, а вот новостройки не факт. Сейчас все строят через жопу, толковых ЖК в пригороде на пальцах сосчитать, аналогично и в Киеве, погоня за клиентом, но не за качеством постройки.
Но точка зрения сильно меняется, если нет надобности 5 дней в неделю на 9 утра херачить в Киев. Излишняя категоричность суждений всегда ведет к ошибочным выводам
Frant написав:Чому пропала реклама ЖК Рибальський і ЖК Комфорт Тавун??? Це ж такі круті комплекси, з таким зручним розташуванням, потужною інфраструхтурою, з чудовою транспортною розв'язкою і аристократичним населенням!
Рыбальськой то фигня. Вот жк новый подол вот это будет штучка. Офисы прям у дома, мост - рукой подать, набережная ого-го, и судя по картинкам вода там там будет не муть днепровская
Investor_K написав:И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
это чтоб люди прифигели от неожиданности
https://koec.com.ua/page?root=23 Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 травня 2021 року:
Investor_K написав:И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
это чтоб люди прифигели от неожиданности
https://koec.com.ua/page?root=23 Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 травня 2021 року:
На всякий случай подам за апрель 10000 квт. На год пока хватит.