Faceless написав:sivolkin2020 написав:лучше жить в совке в киеве с норм ремонтом, консьержем и более менее норм доме 70-80 годов, чем жить в ипенях и тратить по 2 часа на пробки или в пригородах Киева, всяких сел. Бро и Вышгород не в счет, это по сути по уровню Киев. ирпени, бучи, за окружной все села это лютый трешак по доезду на работу и не только, Киев есть Киев, а пригород есть пригород. Как говно не рисуй, ничего не изменится. Кому не по зубам в Киеве- берут пригородный шлак где качество постройки в 5 раз хуже старых домов в Киеве, которые уже простояли 50 лет и еще простоят, а вот новостройки не факт. Сейчас все строят через жопу, толковых ЖК в пригороде на пальцах сосчитать, аналогично и в Киеве, погоня за клиентом, но не за качеством постройки.
Но точка зрения сильно меняется, если нет надобности 5 дней в неделю на 9 утра херачить в Киев. Излишняя категоричность суждений всегда ведет к ошибочным выводам
Ну да, крысиные бега каждый день, день за днем, неделя за неделей...
А ведь достаточно изменить свой график и ехать на 2 часа позже и это время сокращается в 2-3 раза