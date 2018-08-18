Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sivolkin2020 написав:лучше жить в совке в киеве с норм ремонтом, консьержем и более менее норм доме 70-80 годов, чем жить в ипенях и тратить по 2 часа на пробки или в пригородах Киева, всяких сел. Бро и Вышгород не в счет, это по сути по уровню Киев. ирпени, бучи, за окружной все села это лютый трешак по доезду на работу и не только, Киев есть Киев, а пригород есть пригород. Как говно не рисуй, ничего не изменится. Кому не по зубам в Киеве- берут пригородный шлак где качество постройки в 5 раз хуже старых домов в Киеве, которые уже простояли 50 лет и еще простоят, а вот новостройки не факт. Сейчас все строят через жопу, толковых ЖК в пригороде на пальцах сосчитать, аналогично и в Киеве, погоня за клиентом, но не за качеством постройки.
Но точка зрения сильно меняется, если нет надобности 5 дней в неделю на 9 утра херачить в Киев. Излишняя категоричность суждений всегда ведет к ошибочным выводам
Ну да, крысиные бега каждый день, день за днем, неделя за неделей... А ведь достаточно изменить свой график и ехать на 2 часа позже и это время сокращается в 2-3 раза
По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%. Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас, если на перепродажу или под аренду - лучше не соваться (разве что совсем вкусный вариант). Долгосрочно - лучше земли купить под Киевом, она совсем дешевая и туда еще рост не добрался
Sidus написав:А ведь достаточно изменить свой график и ехать на 2 часа позже и это время сокращается в 2-3 раза
пр-т победы и кольцевая стоят целый день, я через веник нормально на контрактовую ежжу. Вообще пробки это пальцем в небо, смотря кто где работает, кто едет с Ирпеня в Лавину (там полирпеня работает) пробок как правило в обе стороны нет, перед поворотом может быть очередь на светофоре.