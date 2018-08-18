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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7221722272237224>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:55

  Faceless написав:
  sivolkin2020 написав:лучше жить в совке в киеве с норм ремонтом, консьержем и более менее норм доме 70-80 годов, чем жить в ипенях и тратить по 2 часа на пробки или в пригородах Киева, всяких сел. Бро и Вышгород не в счет, это по сути по уровню Киев. ирпени, бучи, за окружной все села это лютый трешак по доезду на работу и не только, Киев есть Киев, а пригород есть пригород. Как говно не рисуй, ничего не изменится. Кому не по зубам в Киеве- берут пригородный шлак где качество постройки в 5 раз хуже старых домов в Киеве, которые уже простояли 50 лет и еще простоят, а вот новостройки не факт. Сейчас все строят через жопу, толковых ЖК в пригороде на пальцах сосчитать, аналогично и в Киеве, погоня за клиентом, но не за качеством постройки.

Но точка зрения сильно меняется, если нет надобности 5 дней в неделю на 9 утра херачить в Киев. Излишняя категоричность суждений всегда ведет к ошибочным выводам

Ну да, крысиные бега каждый день, день за днем, неделя за неделей...
А ведь достаточно изменить свой график и ехать на 2 часа позже и это время сокращается в 2-3 раза
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас, если на перепродажу или под аренду - лучше не соваться (разве что совсем вкусный вариант). Долгосрочно - лучше земли купить под Киевом, она совсем дешевая и туда еще рост не добрался
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:А ведь достаточно изменить свой график и ехать на 2 часа позже и это время сокращается в 2-3 раза
пр-т победы и кольцевая стоят целый день, я через веник нормально на контрактовую ежжу. Вообще пробки это пальцем в небо, смотря кто где работает, кто едет с Ирпеня в Лавину (там полирпеня работает) пробок как правило в обе стороны нет, перед поворотом может быть очередь на светофоре.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:43

А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:01

  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

Так скоро ціна має чуть не подвоїтись :shock:

п.с.
То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник! 8)
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:03

  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

С 01.05 может измениться и существенно
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:05

  Investor_K написав:
  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

С 01.05 может измениться и существенно

я ж дал ссылку, ничё не меняется по крайней мере с 1.05 для бытовых потребителей
  Успіх написав:То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник!
двух зонный это вчерашний день, один счетчик для себя другой для жены, реалии 2021..
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:18

  Успіх написав:
  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

Так скоро ціна має чуть не подвоїтись :shock:

п.с.
То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник! 8)

Это серьезный аргумент, прям крепко задумалась.
З.Ы. У Вас, скорее всего, тоже многозонный, и если это так, то нужно написать заявление на параметризацию (раньше это было бесплатно).
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:19

  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

1,68 уже і так є
flyman
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