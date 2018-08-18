sivolkin2020 написав:

лучше жить в совке в киеве с норм ремонтом, консьержем и более менее норм доме 70-80 годов, чем жить в ипенях и тратить по 2 часа на пробки или в пригородах Киева, всяких сел. Бро и Вышгород не в счет, это по сути по уровню Киев. ирпени, бучи, за окружной все села это лютый трешак по доезду на работу и не только, Киев есть Киев, а пригород есть пригород. Как говно не рисуй, ничего не изменится. Кому не по зубам в Киеве- берут пригородный шлак где качество постройки в 5 раз хуже старых домов в Киеве, которые уже простояли 50 лет и еще простоят, а вот новостройки не факт. Сейчас все строят через жопу, толковых ЖК в пригороде на пальцах сосчитать, аналогично и в Киеве, погоня за клиентом, но не за качеством постройки.