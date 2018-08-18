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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:21
Natt написав: Успіх написав: Natt написав:
А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?
Так скоро ціна має чуть не подвоїтись
п.с.
То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник
!
Это серьезный аргумент, прям крепко задумалась.
З.Ы. У Вас, скорее всего, тоже многозонный, и если это так, то нужно написать заявление на параметризацию (раньше это было бесплатно).
в Успіха вінтажний - механічний, оплата по ціннику забудовника (чи то 3 чи 2,50 ), от його і ковбасить
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 23 кві, 2021 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:22
Natt написав:
А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?
Це наші форумні скуповувачі Тетрисів і Рибальських рахують копійчину, щоб на зекономлені з електроенергії гроші витратити на купівлю ще одного стояка квартир.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:27
flyman написав: Natt написав:
А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?
1,68 уже і так є
Так я в курсе. У меня за март по 1,68 набежало меньше 200 грн. Вот я и удивилась кипишу (но у меня тоже тариф день/ночь если что).
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:28
Natt написав: Успіх написав: Natt написав:
А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?
Так скоро ціна має чуть не подвоїтись
п.с.
То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник
!
Это серьезный аргумент, прям крепко задумалась.
З.Ы. У Вас, скорее всего, тоже многозонный, и если это так, то нужно написать заявление на параметризацию (раньше это было бесплатно).
Так, в мене теж, але в моєму будинку ще не було "розпуску е/е".
Тобто, якась шалена паперово-дозвольна тягуча процедура, що наш Голова ОСББ й далі бігає щомісяця по поверхах, заглядає в щитки і списує покази вручну.
Бо у нас договір з обленерго (наскільки я зрозумів) лише на вхідний лічильник на будинок і тому ми від початку і до сьогодні платимо по тарифу 1,6
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:35
Natt написав:
У меня за март по 1,68 набежало меньше 200 грн. Вот я и удивилась
От що значить бути "молодою вовчицею"
А от в мене, молодого жонатого вовка
за кожен зимовий місяць набігає 500-600грн!
(Бойлер, ел-рушникосушка, посудомийка, фен, блендер, міксер, холодильник, смар-ТV, комп, ноут, планшет
- і все, наче, класу ААА+.... - і всюди економні світлодіодні лампи)
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 23 кві, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:38
Я вчера случайно глазом-боком увидел фильм американский..."Смертельная зона. 2021" называется.
Знаете, о чем там?
о войне запада и России на территории Украины, всё как в Сирии.
Вот такие нарративы уже в воздухе) а вы тут мандражируете на бетон в кийове)) землю тоже выгодно скупить подешевле, сейчас по таким ценам они никому не нужна)) замутить войнушку и потом за копейки скупят олягархи и компрадоры)
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:38
Успіх написав:
фен, блендер
особенно тянут фен и блендер.
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