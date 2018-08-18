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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7221722272237224

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:21

  Natt написав:
  Успіх написав:
  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

Так скоро ціна має чуть не подвоїтись :shock:

п.с.
То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник! 8)

Это серьезный аргумент, прям крепко задумалась.
З.Ы. У Вас, скорее всего, тоже многозонный, и если это так, то нужно написать заявление на параметризацию (раньше это было бесплатно).

в Успіха вінтажний - механічний, оплата по ціннику забудовника (чи то 3 чи 2,50 ), от його і ковбасить
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 23 кві, 2021 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:22

  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

Це наші форумні скуповувачі Тетрисів і Рибальських рахують копійчину, щоб на зекономлені з електроенергії гроші витратити на купівлю ще одного стояка квартир.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:27

  flyman написав:
  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

1,68 уже і так є

Так я в курсе. У меня за март по 1,68 набежало меньше 200 грн. Вот я и удивилась кипишу (но у меня тоже тариф день/ночь если что).
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:28

  Natt написав:
  Успіх написав:
  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

Так скоро ціна має чуть не подвоїтись :shock:

п.с.
То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник! 8)

Это серьезный аргумент, прям крепко задумалась.
З.Ы. У Вас, скорее всего, тоже многозонный, и если это так, то нужно написать заявление на параметризацию (раньше это было бесплатно).

Так, в мене теж, але в моєму будинку ще не було "розпуску е/е".
Тобто, якась шалена паперово-дозвольна тягуча процедура, що наш Голова ОСББ й далі бігає щомісяця по поверхах, заглядає в щитки і списує покази вручну.
Бо у нас договір з обленерго (наскільки я зрозумів) лише на вхідний лічильник на будинок і тому ми від початку і до сьогодні платимо по тарифу 1,6 :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:35

"А зорі - прозорі вгорі, вам спиться, чи не спиться..."©)))

  Natt написав:У меня за март по 1,68 набежало меньше 200 грн. Вот я и удивилась

От що значить бути "молодою вовчицею" :D
А от в мене, молодого жонатого вовка :) за кожен зимовий місяць набігає 500-600грн!
(Бойлер, ел-рушникосушка, посудомийка, фен, блендер, міксер, холодильник, смар-ТV, комп, ноут, планшет :) - і все, наче, класу ААА+.... - і всюди економні світлодіодні лампи) :)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 23 кві, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вчера случайно глазом-боком увидел фильм американский..."Смертельная зона. 2021" называется.

Знаете, о чем там?

о войне запада и России на территории Украины, всё как в Сирии.
Вот такие нарративы уже в воздухе) а вы тут мандражируете на бетон в кийове)) землю тоже выгодно скупить подешевле, сейчас по таким ценам они никому не нужна)) замутить войнушку и потом за копейки скупят олягархи и компрадоры)
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:фен, блендер
особенно тянут фен и блендер.
vitaliian
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