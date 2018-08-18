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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7222722372247225

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:54

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

С 01.05 может измениться и существенно

я ж дал ссылку, ничё не меняется по крайней мере с 1.05 для бытовых потребителей
  Успіх написав:То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник!
двух зонный это вчерашний день, один счетчик для себя другой для жены, реалии 2021..

Коли електроенергія стане по 2,7, то половина дописувачів зникне з форуму - нічим буде платити за електроенергію. Враз перестануть скупати "стояками Тетриси і літати в Монако"(((
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:у меня насос больше всего и накручивает

Ну от, тому влітку - мінус той насос і менше рушникосушка викається то щось біля 400+грн/міс. виходить
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:25

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:
  Investor_K написав:Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу

это вообще
столько платят малые небытовые потребители, почему бытовые потребители должны платить меньше?
так а шо вы хотели вообще?
21/04/19 - конец эпохи бидности
смачного, не обляпайтесь тока

Интересует официальная инфа

с 1.05. 1.68, без изменений
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