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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:54
vitaliian написав: Investor_K написав: Natt написав:
А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?
С 01.05 может измениться и существенно
я ж дал ссылку, ничё не меняется по крайней мере с 1.05 для бытовых потребителей
Успіх написав:
То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник!
двух зонный это вчерашний день, один счетчик для себя другой для жены, реалии 2021..
Коли електроенергія стане по 2,7, то половина дописувачів зникне з форуму - нічим буде платити за електроенергію. Враз перестануть скупати "стояками Тетриси і літати в Монако"(((
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:03
vitaliian написав:
у меня насос больше всего и накручивает
Ну от, тому влітку - мінус той насос і менше рушникосушка викається то щось біля 400+грн/міс. виходить
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:25
Investor_K написав: kingkongovets написав: Investor_K написав:
Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
это вообще
столько платят малые небытовые потребители, почему бытовые потребители должны платить меньше?
так а шо вы хотели вообще?
21/04/19 - конец эпохи бидности
смачного, не обляпайтесь тока
Интересует официальная инфа
с 1.05. 1.68, без изменений
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