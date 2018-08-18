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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7222722372247225

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:54

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  Natt написав:А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?

С 01.05 может измениться и существенно

я ж дал ссылку, ничё не меняется по крайней мере с 1.05 для бытовых потребителей
  Успіх написав:То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник!
двух зонный это вчерашний день, один счетчик для себя другой для жены, реалии 2021..

Коли електроенергія стане по 2,7, то половина дописувачів зникне з форуму - нічим буде платити за електроенергію. Враз перестануть скупати "стояками Тетриси і літати в Монако"(((
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:у меня насос больше всего и накручивает

Ну от, тому влітку - мінус той насос і менше рушникосушка викається то щось біля 400+грн/міс. виходить
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:25

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:
  Investor_K написав:Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу

это вообще
столько платят малые небытовые потребители, почему бытовые потребители должны платить меньше?
так а шо вы хотели вообще?
21/04/19 - конец эпохи бидности
смачного, не обляпайтесь тока

Интересует официальная инфа

с 1.05. 1.68, без изменений
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:43

  kingkongovets написав:
  Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?


ориентируйтесь на 2,726728 + пдв за клВт/ч

гривен, евро или биткоинов?..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 03:58

  foxluck написав:
  Serg-ik написав:Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83
Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта


Из минусов: ремонт в стиле дорого-богато и дом уже не очень модный.

Цена $1500 с ремонтом неплохо, но 177м2 это слишком дофига даже с моей гигантоманией:), если бы 120-130.


Дом 2006 года.
Тогда строили намного качественней и люди делали качественный ремонт. Качественный гн в смысле "дорахапахато", а в смысле не очень-то экономили на качестве материалов и технологии.
Если по году постройки дома делать выбор, то 2005-2007 - самое оно.
Но не модно. Пока. Когда опять мода сделает круг, то в тот момент станет модным.
Начнем пластиковые плинтуса лепить поверх немодных "скрытого монтажа"
Кстати, такое наблюдение. Опять в моду входит натуральный цвет дуба.
В 2015-2018 неколерованный дуб начали ассоциировать с "колхоз стайл", а сейчас в минималистических дизайнах модных ЖК проскакивает все чаще и чаще.
Так что все идет по спирали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 04:32

  airmax78 написав:
  hume написав:
  vano80 написав:[

Не надо клеветать на лучшего мэра! :mrgreen:
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.

То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.

ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.

Народ от всего устал. Очень уставший народ.


прям как индустриальный мост. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 04:35

  Libo написав:
  Vadim V написав:А как Вы зарабатываете деньги и сколько налогов уплатили в казну Нэньки за прошлый год?


Поэт. Философ. Финансист. Оформитель будущего. 8)
Доходов в Украине нет. :oops: Только расходы и инвестиции. Законопослушно плачу в Украине все налоги и сборы при покупке недвижимости, авто и т.д. :?


то есть, живете на рент с американского дома?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 05:01

  rjkz написав: то есть, живете на рент с американского дома?


Здрасьте. Разве можно красиво жить с ренты одного дома? :roll: Я тружусь и у меня несколько источников дохода.
Libo
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