Додано: Суб 24 кві, 2021 03:58

foxluck написав: Serg-ik написав: Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт

275 000 $

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83

Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт275 000 $... cfd7a9ef83Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта



Из минусов: ремонт в стиле дорого-богато и дом уже не очень модный.



Цена $1500 с ремонтом неплохо, но 177м2 это слишком дофига даже с моей гигантоманией:), если бы 120-130. Из минусов: ремонт в стиле дорого-богато и дом уже не очень модный.Цена $1500 с ремонтом неплохо, но 177м2 это слишком дофига даже с моей гигантоманией:), если бы 120-130.

Дом 2006 года.Тогда строили намного качественней и люди делали качественный ремонт. Качественный гн в смысле "дорахапахато", а в смысле не очень-то экономили на качестве материалов и технологии.Если по году постройки дома делать выбор, то 2005-2007 - самое оно.Но не модно. Пока. Когда опять мода сделает круг, то в тот момент станет модным.Начнем пластиковые плинтуса лепить поверх немодных "скрытого монтажа"Кстати, такое наблюдение. Опять в моду входит натуральный цвет дуба.В 2015-2018 неколерованный дуб начали ассоциировать с "колхоз стайл", а сейчас в минималистических дизайнах модных ЖК проскакивает все чаще и чаще.Так что все идет по спирали.