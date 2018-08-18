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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:54
vitaliian написав: Investor_K написав: Natt написав:
А что там за кипишь по поводу э/э? 1,68 грн. кВт/ч - это бешеные деньги?
С 01.05 может измениться и существенно
я ж дал ссылку, ничё не меняется по крайней мере с 1.05 для бытовых потребителей
Успіх написав:
То продавайте все і застрибуйте до Флая у цоколь - у нього там двох-зонний лічильник!
двух зонный это вчерашний день, один счетчик для себя другой для жены, реалии 2021..
Коли електроенергія стане по 2,7, то половина дописувачів зникне з форуму - нічим буде платити за електроенергію. Враз перестануть скупати "стояками Тетриси і літати в Монако"(((
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:03
vitaliian написав:
у меня насос больше всего и накручивает
Ну от, тому влітку - мінус той насос і менше рушникосушка викається то щось біля 400+грн/міс. виходить
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:25
Investor_K написав: kingkongovets написав: Investor_K написав:
Это после 300 или 500?
И вообще -какая-то подозрительная информационная тишина по этому поводу
это вообще
столько платят малые небытовые потребители, почему бытовые потребители должны платить меньше?
так а шо вы хотели вообще?
21/04/19 - конец эпохи бидности
смачного, не обляпайтесь тока
Интересует официальная инфа
с 1.05. 1.68, без изменений
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:43
kingkongovets написав: Investor_K написав:
По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
ориентируйтесь на 2,726728 + пдв за клВт/ч
гривен, евро или биткоинов?..
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Додано: Суб 24 кві, 2021 03:58
foxluck написав:
Из минусов: ремонт в стиле дорого-богато и дом уже не очень модный.
Цена $1500 с ремонтом неплохо, но 177м2 это слишком дофига даже с моей гигантоманией:), если бы 120-130.
Дом 2006 года.
Тогда строили намного качественней и люди делали качественный ремонт. Качественный гн в смысле "дорахапахато", а в смысле не очень-то экономили на качестве материалов и технологии.
Если по году постройки дома делать выбор, то 2005-2007 - самое оно.
Но не модно. Пока. Когда опять мода сделает круг, то в тот момент станет модным.
Начнем пластиковые плинтуса лепить поверх немодных "скрытого монтажа"
Кстати, такое наблюдение. Опять в моду входит натуральный цвет дуба.
В 2015-2018 неколерованный дуб начали ассоциировать с "колхоз стайл", а сейчас в минималистических дизайнах модных ЖК проскакивает все чаще и чаще.
Так что все идет по спирали.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 04:32
airmax78 написав: hume написав: vano80 написав:
[
Не надо клеветать на лучшего мэра!
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.
То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.
ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.
Народ от всего устал. Очень уставший народ.
прям как индустриальный мост.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 04:35
Libo написав: Vadim V написав:
А как Вы зарабатываете деньги и сколько налогов уплатили в казну Нэньки за прошлый год?
Поэт. Философ. Финансист. Оформитель будущего.
Доходов в Украине нет.
Только расходы и инвестиции. Законопослушно плачу в Украине все налоги и сборы при покупке недвижимости, авто и т.д.
то есть, живете на рент с американского дома?
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Додано: Суб 24 кві, 2021 05:01
rjkz написав:
то есть, живете на рент с американского дома?
Здрасьте. Разве можно красиво жить с ренты одного дома?
Я тружусь и у меня несколько источников дохода.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 08:18
Якщо дослухаєте/додивитись це до половини, то вас і за вуха не відтягнеш, поки цей ролик не завершиться!
Наче, нічого нового - але, тут зібраний КОНЦЕНТРАТ з багатьох РОЗУМНИХ КНИЖОК
п.с.
Тепер, після прослуховування цієї аудіокниги, я ще додам до своєї фрази - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! - додам ще по слову:
Тож тепер -
ДОБРЕ ДУМАЙТЕ!
СМІЛИВО ДІЙТЕ!
ПРОСТО БАГАТІЙТЕ!©
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:15
Всегда было интересно посмотреть на целевую, которая делает просмотры этому контенту.
Теперь понятно
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