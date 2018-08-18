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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7223722472257226

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Левобережке планируется набережная-парк.

https://bzh.life/ua/gorod/nepodalik-viz ... t-zabudovi
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:26

А предыдущую учетку невменяемого долярчика зарезали? Или успех однажды утром так вскружил ему голову, что он забыл свои пароли?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:29

"Не дивився, но засуджую!")))

  hume написав:Всегда было интересно посмотреть на целевую, которая делает просмотры этому контенту.
Теперь понятно

Якщо ви себе вважаєте заможньою людиною, то скажіть - що НЕ ТАК цей чел в ютубчику розказує?
Але ж ви не подивились, навіть, 10-20хв цього ролику ;) - а вже засуджуєте!
А я б таки радив послухати/переглянути, хоч 15-20хв! Хоч на прискорені - а тоді вже давати свою оцінку!
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:02

  hume написав:Всегда было интересно посмотреть на целевую, которая делает просмотры этому контенту.
Теперь понятно

Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:07

  hume написав:На Левобережке планируется набережная-парк.

https://bzh.life/ua/gorod/nepodalik-viz ... t-zabudovi


супер, при этом всего 2600 голосов петиция набрала,
здесь за парк на Антоновича - 490, нужно больше голосов https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6360
Genie
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов?
маленькие дети. Успех это папа чиновник-бизнесмен-коррупционер, монопольное право на какую либо деятельность, прямой или косвенный обман клиентов, покупка какого либо актива по цене ниже рыночной продажа соответственно дороже, вовремя выскочить из фин. пирамиды (в т.ч. из недвижимости), вовремя купить валюту перед девальвацией или слить её на пике.

Все мотиваторы типа надо хорошо учиться в Украине не работают, на теплое местечко устроят какого нибудь родственника. Стать высококвалифицированным специалистом негде, вся генерирующая прибыль экономика это с/х, добыча ископаемых, торговля, транспорт, энергетика, строительство, некоторые услуги. В этих отраслях ещё можно себя поискать, но выпускникам 500 украинских ВУЗов квалифицированное высокооплачиваемое раб.место не светит математически, нет такого количества предприятий!

иначе, мы бы жили как в Польше или Прибалтике.

и тд. Лучше б эти видео учили как посчитать объем рынка, конкуренцию и трезво оценить шансы что то заработать. Даже каждому заплатить минималку в экономике денег нет. Поэтому растёт средняя зарплата и одновременно растёт безработица.
vitaliian
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