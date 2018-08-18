Додано: Суб 24 кві, 2021 10:13

Kostia написав: Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов? Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов?

маленькие дети. Успех это папа чиновник-бизнесмен-коррупционер, монопольное право на какую либо деятельность, прямой или косвенный обман клиентов, покупка какого либо актива по цене ниже рыночной продажа соответственно дороже, вовремя выскочить из фин. пирамиды (в т.ч. из недвижимости), вовремя купить валюту перед девальвацией или слить её на пике.Все мотиваторы типа надо хорошо учиться в Украине не работают, на теплое местечко устроят какого нибудь родственника. Стать высококвалифицированным специалистом негде, вся генерирующая прибыль экономика это с/х, добыча ископаемых, торговля, транспорт, энергетика, строительство, некоторые услуги. В этих отраслях ещё можно себя поискать, но выпускникам 500 украинских ВУЗов квалифицированное высокооплачиваемое раб.место не светитиначе, мы бы жили как в Польше или Прибалтике.и тд. Лучше б эти видео учили как посчитать объем рынка, конкуренцию и трезво оценить шансы что то заработать. Даже каждому по минималке экономика не генерирует. Поэтому растёт средняя зарплата и одновременно растёт безработица. В отдельных случаях бывают примеры успешного бизнеса, но без монопольных прав вас быстро скопируют конкуренты, птамушта кушать хочется всем...