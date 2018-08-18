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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7224722572267227>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Левобережке планируется набережная-парк.

https://bzh.life/ua/gorod/nepodalik-viz ... t-zabudovi
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:26

А предыдущую учетку невменяемого долярчика зарезали? Или успех однажды утром так вскружил ему голову, что он забыл свои пароли?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:29

"Не дивився, но засуджую!")))

  hume написав:Всегда было интересно посмотреть на целевую, которая делает просмотры этому контенту.
Теперь понятно

Якщо ви себе вважаєте заможньою людиною, то скажіть - що НЕ ТАК цей чел в ютубчику розказує?
Але ж ви не подивились, навіть, 10-20хв цього ролику ;) - а вже засуджуєте!
А я б таки радив послухати/переглянути, хоч 15-20хв! Хоч на прискорені - а тоді вже давати свою оцінку!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:02

  hume написав:Всегда было интересно посмотреть на целевую, которая делает просмотры этому контенту.
Теперь понятно

Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:07

  hume написав:На Левобережке планируется набережная-парк.

https://bzh.life/ua/gorod/nepodalik-viz ... t-zabudovi


супер, при этом всего 2600 голосов петиция набрала,
здесь за парк на Антоновича - 490, нужно больше голосов https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6360
Genie
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов?
маленькие дети. Успех это папа чиновник-бизнесмен-коррупционер, монопольное право на какую либо деятельность, прямой или косвенный обман клиентов, покупка какого либо актива по цене ниже рыночной продажа соответственно дороже, вовремя выскочить из фин. пирамиды (в т.ч. из недвижимости), вовремя купить валюту перед девальвацией или слить её на пике.

Все мотиваторы типа надо хорошо учиться в Украине не работают, на теплое местечко устроят какого нибудь родственника. Стать высококвалифицированным специалистом негде, вся генерирующая прибыль экономика это с/х, добыча ископаемых, торговля, транспорт, энергетика, строительство, некоторые услуги. В этих отраслях ещё можно себя поискать, но выпускникам 500 украинских ВУЗов квалифицированное высокооплачиваемое раб.место не светит математически, нет такого количества предприятий!

иначе, мы бы жили как в Польше или Прибалтике.

и тд. Лучше б эти видео учили как посчитать объем рынка, конкуренцию и трезво оценить шансы что то заработать. Даже каждому по минималке экономика не генерирует. Поэтому растёт средняя зарплата и одновременно растёт безработица. В отдельных случаях бывают примеры успешного бизнеса, но без монопольных прав вас быстро скопируют конкуренты, птамушта кушать хочется всем...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:28

  Genie написав:
  hume написав:На Левобережке планируется набережная-парк.

https://bzh.life/ua/gorod/nepodalik-viz ... t-zabudovi


супер, при этом всего 2600 голосов петиция набрала,
здесь за парк на Антоновича - 490, нужно больше голосов https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6360


петиций про парк на антоновича уже несколько штук - это бред сивой кобылы, простите
участок частный, точка
подозреваю, что просто подогревают общественное мнение для инициации покупки городом неликвидного участка "по многочисленным просьбам трудящихся"
зато кмда засветила план реконструкции сагайдачного
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:29

  Успіх написав:Якщо дослухаєте/додивитись це до половини, то вас і за вуха не відтягнеш, поки цей ролик не завершиться! :D

Наче, нічого нового - але, тут зібраний КОНЦЕНТРАТ з багатьох РОЗУМНИХ КНИЖОК :!:

п.с.
Тепер, після прослуховування цієї аудіокниги, я ще додам до своєї фрази - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! - додам ще по слову:
Тож тепер -
ДОБРЕ ДУМАЙТЕ!
СМІЛИВО ДІЙТЕ!
ПРОСТО БАГАТІЙТЕ!© :D


Этот роман Василенко, которого ты готов боготворить, основатель лохотрона Лайф из гуд. Если ты не знаешь что это, почитай. Подозреваю, что лохи закончились и он начал выпускать видео для них же. Иначе 21 млн просмотров не объяснить ( да, я посмотрел первые 20 минут). Пока ты на рынке смотришь видео как стать богатым и успешным - он получает гешефт. Чем вас таких больше, тем больше его гешефт. То есть как в его компании лохотроне - выигрывает владелец компании. Так же и здесь - Профит получает владелец канала.
И ещё одно, что то я не вижу роста твоего благосостояния после просмотра миллионов видео и книг.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:30

  Kostia написав:
  hume написав:Всегда было интересно посмотреть на целевую, которая делает просмотры этому контенту.
Теперь понятно

Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов?

Работать. Думать своей головой.Оказаться в нжное время в нужном месте.
Востаннє редагувалось hume в Суб 24 кві, 2021 10:33, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:32

  hume написав:И ещё одно, что то я не вижу роста твоего благосостояния после просмотра миллионов видео и книг.


вово, вместо того шоп свой чихпыховый бизнесок развивать, чувак видосики целыми днями смотрит, цирк

  hume написав:
  Kostia написав:Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов?

Работать. Думать своей головой.Нужное время и нужное место.


плюсанул
хотел бы еще добавить - уметь признавать свои ошибки и уметь делать из них правильные выводы - на это мало кто способен
kingkongovets
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