Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Все мотиваторы типа надо хорошо учиться
А в цьому відео якраз сказано, що УСПІХУ - не важливо, вчена ви людина, чи ні! Успіху важливо, щоб ви були: Цілеспрямовані!(знали чітку свою ціль! ) Не боялись помилятись! Добре все обдумували! Діяли ВЖЕ, а не відкладали на потім!("на понеділок") І т.д. і в цьому дусі (якраз тут не сказано - типу "бла-бла-бла, тому приходьте на мої ПЛАТНІ семінари!"
петиций про парк на антоновича уже несколько штук - это бред сивой кобылы, простите участок частный, точка подозреваю, что просто подогревают общественное мнение для инициации покупки городом неликвидного участка "по многочисленным просьбам трудящихся" зато кмда засветила план реконструкции сагайдачного
если правильно помню, этот участок перепродавали много раз, но он не подходит для строительства ни жилой недвижимости, ни бизнес-центров из-за его особенностей, иначе бы уже давным-давно застроили
Genie написав:если правильно помню, этот участок перепродавали много раз, но он не подходит для строительства ни жилой недвижимости, ни бизнес-центров из-за его особенностей, иначе бы уже давным-давно застроили
да, все верно, застройщик прощелкал геологию и не заметив подземной реки начал рыть котлован, но выкупать обратно по рыночной цене участок у нерадивого застройщика (а именно этого и хотят создатели многочисленных петиций) - бред а других законных способов вернуть его в собственность города нет
hume написав:Этот роман Василенко, которого ты готов боготворить, основатель лохотрона Лайф из гуд. Если ты не знаешь что это, почитай
Хто він і що він - я ще не взнавав (та й мені це, на моменті, не важливо) Я кажу про саму суть і сказане саме у ЦЬОМУ відео!
hume написав:И ещё одно, что то я не вижу роста твоего благосостояния после просмотра миллионов видео и книг.
Як? Я почав свій бізнес, - а через 2-3р. почав дивитись/слухати багато відосиків і аудіокнигу про фінансову грамотність! А далі - ви ж знаєте історію успішності успішного Успіха! ))) Починав я бізнес менше, ніж 11р. тому з 3-4тис. дол., наскирдованими важкою працею до того часу. А доробився, на моменті, я до 53м2 з ремонтом в класній локації + 27м2 на котловані(де вже половина будинку зведена) + щороку їздили відпочивати на укр-море, або на Шацькі озера! + ще маю "подушку безпеки"!
Так, можливо це, по тутешніх мірках і невеликий успіх, а особисто для мене - це велике досягнення!!! Це - великий успіх!!! Якось так
Genie написав:если правильно помню, этот участок перепродавали много раз, но он не подходит для строительства ни жилой недвижимости, ни бизнес-центров из-за его особенностей, иначе бы уже давным-давно застроили
да, все верно, застройщик прощелкал геологию и не заметив подземной реки начал рыть котлован, но выкупать обратно по рыночной цене участок у нерадивого застройщика (а именно этого и хотят создатели многочисленных петиций) - бред а других законных способов вернуть его в собственность города нет
Получается «и себе не гам, и другим не дам», а могли бы сделать аля Центральный парк