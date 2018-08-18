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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7225722672277228

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:12

  Genie написав:
Классная идея конечно, но я у меня таких средств нет :roll:
Площадь разная, поэтому и написала - аля, как раз читаю про ЦП


да даже если бы и были очень сомневаюсь, шо вы бы их на это потратили)
люди очень хотят быть добренькими за чужие деньги
там земли кот наплакал - основное пространство занимает огромная яма с водой, где там парк делать?
вся эта история с парком - маниловщина и аферизм
ну и популизм тупорылой депутатши киевмиськрады из сг, попытавшейся на этом хайпе заработать себе рейтинг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:20

  kingkongovets написав:
  Genie написав:
Классная идея конечно, но я у меня таких средств нет :roll:
Площадь разная, поэтому и написала - аля, как раз читаю про ЦП


да даже если бы и были очень сомневаюсь, шо вы бы их на это потратили)
люди очень хотят быть добренькими за чужие деньги
там земли кот наплакал - основное пространство занимает огромная яма с водой, где там парк делать?
вся эта истрия с парком - маниловщина и аферизм
ну и популизм тупорылой депутатши из сг, попытавшейся на этом хайпе заработать себе рейтинги


Откуда вы знаете, на что бы я их потратила?))) Не всем нужны по 50 квартир и 20 участков (я не о вас)
Если почистить и облагородить озеро, то и оно может выполнять какую-то функцию,
Прямо там внутри за забором не была, сложно судить точно о площади, даже если эта тер-ия похожа на озеро на вднх возле Праги или озеро возле м. Голосеевская, чем было бы плохо?
Вопрос риторический, можно не отвечать)))
Genie
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:24

Genie
насколько я знаю последний раз его перепродали за 90 лямов
платить столько денег налогоплательщиков за выкуп неликвидного участка считаю бредом
я очень против
почему то не вставляются фотки, но можете сами поискать в сети фото, или видео того участка с коптера - поймете о чем я

зы: каскад озер в голосеево находятся в русле реки ореховатки - правого притока лыбеди, на антоновича просто заполненный водою котлован
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 кві, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:28

  galadriel написав:
  Kostia написав:
  hume написав:Работать. Думать своей головой.Оказаться в нжное время в нужном месте.

Размыто. Даже в таких видео конкретики больше


Добросовестность и компетенция(с)
Джордан Питерсон.

Это книга джордан питерсона?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:почему то не вставляются фотки,
https://ru.imgbb.com
в конце выбираете
Зображення
и делаете копипаст
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наследие «Укрбуда»: 7 вопросов к президенту «Киевгорстроя» Игорю Кушниру
Прошло полтора года после того, как «Киевгорстрой» взялся за достройку объектов «Укрбуда» – всего 22 жилых комплекса из 25. Компания уже взяла на баланс 18 комплексов, пять – сдала в эксплуатацию.


Фокус на «первичку»: почему квартиры подорожали на 15% - сократилось предложение

За 2020 год в Киеве в эксплуатацию было введено 285 694 кв. м, или 3604 квартиры, свидетельствуют данные Госстата. Это на 74,4% меньше, чем годом ранее.

Спрос распределился 60% на 40% в пользу первичного рынка. По данным консалтинговой компании City Development Solutions, в новостройках продано около 30 000 квартир, что на 16% меньше, чем в 2019 году. Перераспределение спроса в сторону «первички» – неожиданный результат прошлого года. До этого несколько лет уверенно лидировал вторичный рынок недвижимости.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:13

  kingkongovets написав:
  Genie написав:
Классная идея конечно, но я у меня таких средств нет :roll:
Площадь разная, поэтому и написала - аля, как раз читаю про ЦП


да даже если бы и были очень сомневаюсь, шо вы бы их на это потратили)
люди очень хотят быть добренькими за чужие деньги
там земли кот наплакал - основное пространство занимает огромная яма с водой, где там парк делать?
вся эта история с парком - маниловщина и аферизм
ну и популизм тупорылой депутатши киевмиськрады из сг, попытавшейся на этом хайпе заработать себе рейтинг

Изначально та земля была комунальная (трамвайное депо), и при приватизации скорее всего город очень хорошо заработал на этом участке. Либо застройщик поимел город первый раз и нашару приватизировал, потом у него не сложилось с мозгами (с геологией) и хотят поиметь город еще раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:За 2020 год в Киеве в эксплуатацию было введено 285 694 кв. м, или 3604 квартиры, свидетельствуют данные Госстата. Это на 74,4% меньше, чем годом ранее.

Спрос распределился 60% на 40% в пользу первичного рынка. По данным консалтинговой компании City Development Solutions, в новостройках продано около 30 000 квартир,

Выходит навес уменьшился на 26 396 квартир за год? Как-то цифры не пляшут...
BIGor
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  #<1 ... 7225722672277228
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