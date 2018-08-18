Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Genie написав: Классная идея конечно, но я у меня таких средств нет Площадь разная, поэтому и написала - аля, как раз читаю про ЦП
да даже если бы и были очень сомневаюсь, шо вы бы их на это потратили) люди очень хотят быть добренькими за чужие деньги там земли кот наплакал - основное пространство занимает огромная яма с водой, где там парк делать? вся эта история с парком - маниловщина и аферизм ну и популизм тупорылой депутатши киевмиськрады из сг, попытавшейся на этом хайпе заработать себе рейтинг
Genie написав: Классная идея конечно, но я у меня таких средств нет Площадь разная, поэтому и написала - аля, как раз читаю про ЦП
да даже если бы и были очень сомневаюсь, шо вы бы их на это потратили) люди очень хотят быть добренькими за чужие деньги там земли кот наплакал - основное пространство занимает огромная яма с водой, где там парк делать? вся эта истрия с парком - маниловщина и аферизм ну и популизм тупорылой депутатши из сг, попытавшейся на этом хайпе заработать себе рейтинги
Откуда вы знаете, на что бы я их потратила?))) Не всем нужны по 50 квартир и 20 участков (я не о вас) Если почистить и облагородить озеро, то и оно может выполнять какую-то функцию, Прямо там внутри за забором не была, сложно судить точно о площади, даже если эта тер-ия похожа на озеро на вднх возле Праги или озеро возле м. Голосеевская, чем было бы плохо? Вопрос риторический, можно не отвечать)))
Genie насколько я знаю последний раз его перепродали за 90 лямов платить столько денег налогоплательщиков за выкуп неликвидного участка считаю бредом я очень против почему то не вставляются фотки, но можете сами поискать в сети фото, или видео того участка с коптера - поймете о чем я
зы: каскад озер в голосеево находятся в русле реки ореховатки - правого притока лыбеди, на антоновича просто заполненный водою котлован
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 кві, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
За 2020 год в Киеве в эксплуатацию было введено 285 694 кв. м, или 3604 квартиры, свидетельствуют данные Госстата. Это на 74,4% меньше, чем годом ранее.
Спрос распределился 60% на 40% в пользу первичного рынка. По данным консалтинговой компании City Development Solutions, в новостройках продано около 30 000 квартир, что на 16% меньше, чем в 2019 году. Перераспределение спроса в сторону «первички» – неожиданный результат прошлого года. До этого несколько лет уверенно лидировал вторичный рынок недвижимости.
Genie написав: Классная идея конечно, но я у меня таких средств нет Площадь разная, поэтому и написала - аля, как раз читаю про ЦП
да даже если бы и были очень сомневаюсь, шо вы бы их на это потратили) люди очень хотят быть добренькими за чужие деньги там земли кот наплакал - основное пространство занимает огромная яма с водой, где там парк делать? вся эта история с парком - маниловщина и аферизм ну и популизм тупорылой депутатши киевмиськрады из сг, попытавшейся на этом хайпе заработать себе рейтинг
Изначально та земля была комунальная (трамвайное депо), и при приватизации скорее всего город очень хорошо заработал на этом участке. Либо застройщик поимел город первый раз и нашару приватизировал, потом у него не сложилось с мозгами (с геологией) и хотят поиметь город еще раз.