Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Genie написав: Классная идея конечно, но я у меня таких средств нет Площадь разная, поэтому и написала - аля, как раз читаю про ЦП
да даже если бы и были очень сомневаюсь, шо вы бы их на это потратили) люди очень хотят быть добренькими за чужие деньги там земли кот наплакал - основное пространство занимает огромная яма с водой, где там парк делать? вся эта история с парком - маниловщина и аферизм ну и популизм тупорылой депутатши киевмиськрады из сг, попытавшейся на этом хайпе заработать себе рейтинг
Изначально та земля была комунальная (трамвайное депо), и при приватизации скорее всего город очень хорошо заработал на этом участке. Либо застройщик поимел город первый раз и нашару приватизировал, потом у него не сложилось с мозгами (с геологией) и хотят поиметь город еще раз.
Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
расскажите про комфорт тем кто купил однушки в бабушатниках по 100к в 2008...обосновать можно что угодно, тогда любили говорить лучше платить за своё, чем за чужое, потом бац 2008 а потом ещё бац 2014, и оказалось что (в ряде случаев) таки лучше было платить за чужое и если нужно оперативненько спаковать чемоданы и уехать.
Своё оно конечно лучше при условии что куплено оно не на последние деньги и на него есть стабильный спрос в плане аренды, если поменяются обстоятельства или подвернется лучший вариант.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 кві, 2021 15:28, всього редагувалось 4 разів.
Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
У меня сейчас есть только на 2-к очень овно, без ремонта в плохом районе. Как думаете, покупать сейчас и всю жизнь жить в овне, плохом ремонте и плохом районе? Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. Лучше быть богатым чем бедным.(С)