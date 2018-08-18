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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7225722672277228>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:13

  kingkongovets написав:
  Genie написав:
Классная идея конечно, но я у меня таких средств нет :roll:
Площадь разная, поэтому и написала - аля, как раз читаю про ЦП


да даже если бы и были очень сомневаюсь, шо вы бы их на это потратили)
люди очень хотят быть добренькими за чужие деньги
там земли кот наплакал - основное пространство занимает огромная яма с водой, где там парк делать?
вся эта история с парком - маниловщина и аферизм
ну и популизм тупорылой депутатши киевмиськрады из сг, попытавшейся на этом хайпе заработать себе рейтинг

Изначально та земля была комунальная (трамвайное депо), и при приватизации скорее всего город очень хорошо заработал на этом участке. Либо застройщик поимел город первый раз и нашару приватизировал, потом у него не сложилось с мозгами (с геологией) и хотят поиметь город еще раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:За 2020 год в Киеве в эксплуатацию было введено 285 694 кв. м, или 3604 квартиры, свидетельствуют данные Госстата. Это на 74,4% меньше, чем годом ранее.

Спрос распределился 60% на 40% в пользу первичного рынка. По данным консалтинговой компании City Development Solutions, в новостройках продано около 30 000 квартир,

Выходит навес уменьшился на 26 396 квартир за год? Как-то цифры не пляшут...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:31

  BIGor написав:
  vitaliian написав:За 2020 год в Киеве в эксплуатацию было введено 285 694 кв. м, или 3604 квартиры, свидетельствуют данные Госстата. Это на 74,4% меньше, чем годом ранее.

Спрос распределился 60% на 40% в пользу первичного рынка. По данным консалтинговой компании City Development Solutions, в новостройках продано около 30 000 квартир,

Выходит навес уменьшился на 26 396 квартир за год? Как-то цифры не пляшут...


у City Development Solutions надо уточнить с какого года и по какой год продано эти 30 000 квартир :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:46

  baraka написав:у City Development Solutions надо уточнить с какого года и по какой год продано эти 30 000 квартир :)


для начала надо уточнить как они уговорили застройщиков поделиться с ними этой инфой :mrgreen:
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:18

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги

расскажите про комфорт тем кто купил однушки в бабушатниках по 100к в 2008...обосновать можно что угодно, тогда любили говорить лучше платить за своё, чем за чужое, потом бац 2008 а потом ещё бац 2014, и оказалось что (в ряде случаев) таки лучше было платить за чужое и если нужно оперативненько спаковать чемоданы и уехать.

Своё оно конечно лучше при условии что куплено оно не на последние деньги и на него есть стабильный спрос в плане аренды, если поменяются обстоятельства или подвернется лучший вариант.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 кві, 2021 15:28, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:18

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги

У меня сейчас есть только на 2-к очень овно, без ремонта в плохом районе. Как думаете, покупать сейчас и всю жизнь жить в овне, плохом ремонте и плохом районе? Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь.
Лучше быть богатым чем бедным.(С)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:23

  kingkongovets написав:
  hume написав:И ещё одно, что то я не вижу роста твоего благосостояния после просмотра миллионов видео и книг.


вово, вместо того шоп свой чихпыховый бизнесок развивать, чувак видосики целыми днями смотрит, цирк

  hume написав:
  Kostia написав:Какие ваши секреты успеха? Может накидаете авторов?

Работать. Думать своей головой.Нужное время и нужное место.


плюсанул
хотел бы еще добавить - уметь признавать свои ошибки и уметь делать из них правильные выводы - на это мало кто способен

Хай дивиться днями, але постити на форумі в різних темах це амно,
це вже занадто. Мало того, адміністрація ресурсу дивиться на таке крізь пальці, тобто заохочує засірати тему.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Мало того, адміністрація ресурсу дивиться на таке крізь пальці,

Выходные. Позже его настигнет большой черный дилдо. Он всюду с этим нагадил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 9354911748
Шо за район то бля?
Оболонь!
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