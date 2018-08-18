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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7225722672277228

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:40

  Faceless написав: А деньги - это всего лишь деньги

Обожаю таких покупателей недвижимости.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:45

  Kostia написав:
  galadriel написав:Добросовестность и компетенция(с)
Джордан Питерсон.

Это книга джордан питерсона?


Нет, это его мнение о том, что приводит к успеху.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:20

  galadriel написав:
  Kostia написав:
  galadriel написав:Добросовестность и компетенция(с)
Джордан Питерсон.

Это книга джордан питерсона?


Нет, это его мнение о том, что приводит к успеху.

До успіху приводить удачна женячка, життя в тещі, везуха в бетубе, доказано долярчиком. А книжчи читати то для невдах по життю.
flyman
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  #<1 ... 7225722672277228
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