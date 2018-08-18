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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:40
Faceless написав:
А деньги - это всего лишь деньги
Обожаю таких покупателей недвижимости.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 15:45
Kostia написав: galadriel написав:
Добросовестность и компетенция(с)
Джордан Питерсон.
Это книга джордан питерсона?
Нет, это его мнение о том, что приводит к успеху.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:20
galadriel написав: Kostia написав: galadriel написав:
Добросовестность и компетенция(с)
Джордан Питерсон.
Это книга джордан питерсона?
Нет, это его мнение о том, что приводит к успеху.
До успіху приводить удачна женячка, життя в тещі, везуха в бетубе, доказано долярчиком. А книжчи читати то для невдах по життю.
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