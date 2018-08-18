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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7225722672277228>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:46

  baraka написав:у City Development Solutions надо уточнить с какого года и по какой год продано эти 30 000 квартир :)


для начала надо уточнить как они уговорили застройщиков поделиться с ними этой инфой :mrgreen:
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:18

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги

расскажите про комфорт тем кто купил однушки в бабушатниках по 100к в 2008...обосновать можно что угодно, тогда любили говорить лучше платить за своё, чем за чужое, потом бац 2008 а потом ещё бац 2014, и оказалось что (в ряде случаев) таки лучше было платить за чужое и если нужно оперативненько спаковать чемоданы и уехать.

Своё оно конечно лучше при условии что куплено оно не на последние деньги и на него есть стабильный спрос в плане аренды, если поменяются обстоятельства или подвернется лучший вариант.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 кві, 2021 15:28, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:18

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги

У меня сейчас есть только на 2-к очень овно, без ремонта в плохом районе. Как думаете, покупать сейчас и всю жизнь жить в овне, плохом ремонте и плохом районе? Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь.
Лучше быть богатым чем бедным.(С)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 9354911748
Шо за район то бля?
Оболонь!
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:40

  Faceless написав: А деньги - это всего лишь деньги

Обожаю таких покупателей недвижимости.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:45

  Kostia написав:
  galadriel написав:Добросовестность и компетенция(с)
Джордан Питерсон.

Это книга джордан питерсона?


Нет, это его мнение о том, что приводит к успеху.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:
Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги

расскажите про комфорт тем кто купил однушки в бабушатниках по 100к в 2008...обосновать можно что угодно, тогда любили говорить лучше платить за своё, чем за чужое, потом бац 2008 а потом ещё бац 2014, и оказалось что (в ряде случаев) таки лучше было платить за чужое и если нужно оперативненько спаковать чемоданы и уехать.

Своё оно конечно лучше при условии что куплено оно не на последние деньги и на него есть стабильный спрос в плане аренды, если поменяются обстоятельства или подвернется лучший вариант.


То, что за свое платить лучше, чем за чужое - как было правильно, так и осталось.
Речь шла о большем комфорте, т.е речь о покупке однушки в бабушатнике может идти разве что если сейчас условия ещё хуже.
А "дно ловить" можно ещё пять лет и больше, вопрос только, а какая в принципе цель - жить с бОльшим комфортом или "поймать дно"? Не, ну если вы уверены в прогнозе зРадио, то год-два подождать и" гарантированно" сэкономить можно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав: А деньги - это всего лишь деньги

Обожаю таких покупателей недвижимости.
Вот не стоит вырывать из контекста.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:13

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги


и всю жизнь понимать что лоханулся по крупному, даже не знаю что лучше. А деньги это конечно просто деньги - а что за тренинг вы прошли?
Востаннє редагувалось spekulant в Суб 24 кві, 2021 17:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А "дно ловить" можно ещё пять лет и больше, вопрос только, а какая в принципе цель - жить с бОльшим комфортом или "поймать дно"? Не, ну если вы уверены в прогнозе зРадио, то год-два подождать и" гарантированно" сэкономить можно.
я это называю не "дно" а "окно возможностей", когда дно никому неизвестно и задним числом все умные. В декабре было несколько объектов которые меня заинтересовали, сейчас их нет и аналогичных по цене/качеству тоже нет. Количество предложений сильно снизилось.
vitaliian
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