Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
расскажите про комфорт тем кто купил однушки в бабушатниках по 100к в 2008...обосновать можно что угодно, тогда любили говорить лучше платить за своё, чем за чужое, потом бац 2008 а потом ещё бац 2014, и оказалось что (в ряде случаев) таки лучше было платить за чужое и если нужно оперативненько спаковать чемоданы и уехать.
Своё оно конечно лучше при условии что куплено оно не на последние деньги и на него есть стабильный спрос в плане аренды, если поменяются обстоятельства или подвернется лучший вариант.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 кві, 2021 15:28, всього редагувалось 4 разів.
Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
У меня сейчас есть только на 2-к очень овно, без ремонта в плохом районе. Как думаете, покупать сейчас и всю жизнь жить в овне, плохом ремонте и плохом районе? Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. Лучше быть богатым чем бедным.(С)
BIGor написав: Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
расскажите про комфорт тем кто купил однушки в бабушатниках по 100к в 2008...обосновать можно что угодно, тогда любили говорить лучше платить за своё, чем за чужое, потом бац 2008 а потом ещё бац 2014, и оказалось что (в ряде случаев) таки лучше было платить за чужое и если нужно оперативненько спаковать чемоданы и уехать.
Своё оно конечно лучше при условии что куплено оно не на последние деньги и на него есть стабильный спрос в плане аренды, если поменяются обстоятельства или подвернется лучший вариант.
То, что за свое платить лучше, чем за чужое - как было правильно, так и осталось. Речь шла о большем комфорте, т.е речь о покупке однушки в бабушатнике может идти разве что если сейчас условия ещё хуже. А "дно ловить" можно ещё пять лет и больше, вопрос только, а какая в принципе цель - жить с бОльшим комфортом или "поймать дно"? Не, ну если вы уверены в прогнозе зРадио, то год-два подождать и" гарантированно" сэкономить можно.
Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
и всю жизнь понимать что лоханулся по крупному, даже не знаю что лучше. А деньги это конечно просто деньги - а что за тренинг вы прошли?
Востаннє редагувалось spekulant в Суб 24 кві, 2021 17:28, всього редагувалось 3 разів.
Faceless написав:А "дно ловить" можно ещё пять лет и больше, вопрос только, а какая в принципе цель - жить с бОльшим комфортом или "поймать дно"? Не, ну если вы уверены в прогнозе зРадио, то год-два подождать и" гарантированно" сэкономить можно.
я это называю не "дно" а "окно возможностей", когда дно никому неизвестно и задним числом все умные. В декабре было несколько объектов которые меня заинтересовали, сейчас их нет и аналогичных по цене/качеству тоже нет. Количество предложений сильно снизилось.