Faceless написав:

BIGor написав:

Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги

расскажите про комфорт тем кто купил однушки в бабушатниках по 100к в 2008...обосновать можно что угодно, тогда любили говорить лучше платить за своё, чем за чужое, потом бац 2008 а потом ещё бац 2014, и оказалось что (в ряде случаев) таки лучше было платить за чужое и если нужно оперативненько спаковать чемоданы и уехать.Своё оно конечно лучше при условии что куплено оно не на последние деньги и на него есть стабильный спрос в плане аренды, если поменяются обстоятельства или подвернется лучший вариант.