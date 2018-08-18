Додано: Суб 24 кві, 2021 18:10

spekulant написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5216458:Sidus"]По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.

Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.

По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell Очень глупый совет покупать на хаях.По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.



Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги

и всю жизнь понимать что лоханулся по крупному, даже не знаю что лучше. А деньги это конечно просто деньги - а что за тренинг вы прошли?[/quote]В чем именно кто лоханулся? Допустим, пройдёт 5 лет, цены станут ниже текущих, допустим, на 20%. О чем будет жалеть купивший сегодня то, что ему подошло и нравится - о том, что мог бы 5 лет жить в аренде, и заплатить за это время 30-50% стоимости квартиры в качестве аренды? Ну или вме это время жить в тесном уже жилье, пять лет жертв всей семьи, чтобы сэкономить пару десятков тыс долл - ну, каждый по своему оценивает свой комфорт и свое время.Может, конечно, вы ожидаете схлопывания РН в разы, и тогда потенциально можно выиграть куда больше... Но, этой ветке скоро как 12 лет, как этого ждут, "окошко" было только на пару лет после начала войны, и то его апологеты обвала проворонили.За тренингами - это к Долярчику/Успеху. Я подобными тренингами не увлекаюсь. Есть такое изобретение, как калькулятор, есть оценка (субъективная, само собой) стоимости своего комфорта и комфорта своей семьи, своего времени и т п. Вот все, что нужно. Кто-то может решить, что ему выгодно дёшево жить в гостинке где-то на борщаговке, ездить на маршрутке, на отдых ехать в плацкарте куда-то на турбазу, и лелеять свою драгоценную заначку под матрасом, в ожидании, что наступит день, и он дёшево купит за нее дом своей мечты. И ради этого он готов подождать и 5 лет и 10. Что ж, это личное дело каждого, не мне судить.Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится. И если, достигнув цели, через условные пять лет цены снизились, и теоретически то же жилье или лучшее можно было бы купить дешевле, и вас при этом терзает ощущение, что вы "лоханулись по крупному" - что ж, видимо, цель на самом деле была совершенно другая. Тяжело, наверное, жить сожалениями об упущенных возможностях и в ожидании удачи всей жизни, "абы не лохануться, особенно по крупному".Но, хотел бы напомнить, наше физическое существование не вечно, откладывать всю жизнь на потом - не лучшая стратегия.