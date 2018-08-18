Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Движуха продолжается. Лучше хаза в руках, чем бумага под бездомным матрасом.
U.S. home sales increase nearly 21% for March amid continued seller's market
The U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development on Friday reported a 20.7% increase on sales of new single-family houses at a seasonally adjusted annual rate of 1.021 million units up from 846,000 in February. Home sales skyrocketed 66.8% above the March 2020 estimate of 612,000 home sales when the pandemic first hit, according to the data. Buyers continue to heat up the real estate market across the country amid low housing inventory with home prices continuing to surge. The median sales price of new houses sold in March 2021 was $330,800, and the average sales price was $397,800, up from an average of $346,400 in January, Census Bureau data shows.
Faceless написав:А "дно ловить" можно ещё пять лет и больше, вопрос только, а какая в принципе цель - жить с бОльшим комфортом или "поймать дно"? Не, ну если вы уверены в прогнозе зРадио, то год-два подождать и" гарантированно" сэкономить можно.
я это называю не "дно" а "окно возможностей", когда дно никому неизвестно и задним числом все умные. В декабре было несколько объектов которые меня заинтересовали, сейчас их нет и аналогичных по цене/качеству тоже нет. Количество предложений сильно снизилось.
Cейчас максимальные цены за последние 5 лет. Работает правило последнего лоха - кто-то должен оплатить этот праздник жизни на КРЖн.
vitaliian написав:я это называю не "дно" а "окно возможностей", когда дно никому неизвестно и задним числом все умные. В декабре было несколько объектов которые меня заинтересовали, сейчас их нет и аналогичных по цене/качеству тоже нет. Век живи, век жди
Ну от бачите)) А якщо б вміли швидко приймати рішення (як вчать в розумних книжках/ютуб-роликах, які ви теж "забракували") - то вже б зараз казали, що ви - молодець, бо купили тоді/в грудні))
п.с. А я, якраз купив тоді/в грудні)) - думаєте, зараз щось є по такій ціні, чи наближено до неї?(тільки на всякі луни/олх не дивіться - правдиві ціни по новобуді - ТІЛЬКИ у ВП!(навіть, не на їх сайтах) )
Так, я ризикнув! Але, думаю, що швидше я зробив правильно, ніж навпаки
Libo написав:Движуха продолжается. Лучше хаза в руках, чем бумага под бездомным матрасом.
U.S. home sales increase nearly 21% for March amid continued seller's market
The U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development on Friday reported a 20.7% increase on sales of new single-family houses at a seasonally adjusted annual rate of 1.021 million units up from 846,000 in February. Home sales skyrocketed 66.8% above the March 2020 estimate of 612,000 home sales when the pandemic first hit, according to the data. Buyers continue to heat up the real estate market across the country amid low housing inventory with home prices continuing to surge. The median sales price of new houses sold in March 2021 was $330,800, and the average sales price was $397,800, up from an average of $346,400 in January, Census Bureau data shows.
vitaliian написав:я это называю не "дно" а "окно возможностей", когда дно никому неизвестно и задним числом все умные. В декабре было несколько объектов которые меня заинтересовали, сейчас их нет и аналогичных по цене/качеству тоже нет. Век живи, век жди
Ну от бачите)) А якщо б вміли швидко приймати рішення (як вчать в розумних книжках/ютуб-роликах, які ви теж "забракували") - то вже б зараз казали, що ви - молодець, бо купили тоді/в грудні))
п.с. А я, якраз купив тоді/в грудні)) - думаєте, зараз щось є по такій ціні, чи наближено до неї?(тільки на всякі луни/олх не дивіться - правдиві ціни по новобуді - ТІЛЬКИ у ВП!(навіть, не на їх сайтах) )
Так, я ризикнув! Але, думаю, що швидше я зробив правильно, ніж навпаки
тобі нік "Спанчбоб" краще підійшов би, чим всякі Долярчик, Позитивчик, Успіх (а чому не Успіхчик?)
Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги
и всю жизнь понимать что лоханулся по крупному, даже не знаю что лучше. А деньги это конечно просто деньги - а что за тренинг вы прошли?[/quote]
В чем именно кто лоханулся? Допустим, пройдёт 5 лет, цены станут ниже текущих, допустим, на 20%. О чем будет жалеть купивший сегодня то, что ему подошло и нравится - о том, что мог бы 5 лет жить в аренде, и заплатить за это время 30-50% стоимости квартиры в качестве аренды? Ну или вме это время жить в тесном уже жилье, пять лет жертв всей семьи, чтобы сэкономить пару десятков тыс долл - ну, каждый по своему оценивает свой комфорт и свое время. Может, конечно, вы ожидаете схлопывания РН в разы, и тогда потенциально можно выиграть куда больше... Но, этой ветке скоро как 12 лет, как этого ждут, "окошко" было только на пару лет после начала войны, и то его апологеты обвала проворонили. За тренингами - это к Долярчику/Успеху. Я подобными тренингами не увлекаюсь. Есть такое изобретение, как калькулятор, есть оценка (субъективная, само собой) стоимости своего комфорта и комфорта своей семьи, своего времени и т п. Вот все, что нужно. Кто-то может решить, что ему выгодно дёшево жить в гостинке где-то на борщаговке, ездить на маршрутке, на отдых ехать в плацкарте куда-то на турбазу, и лелеять свою драгоценную заначку под матрасом, в ожидании, что наступит день, и он дёшево купит за нее дом своей мечты. И ради этого он готов подождать и 5 лет и 10. Что ж, это личное дело каждого, не мне судить. Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится. И если, достигнув цели, через условные пять лет цены снизились, и теоретически то же жилье или лучшее можно было бы купить дешевле, и вас при этом терзает ощущение, что вы "лоханулись по крупному" - что ж, видимо, цель на самом деле была совершенно другая. Тяжело, наверное, жить сожалениями об упущенных возможностях и в ожидании удачи всей жизни, "абы не лохануться, особенно по крупному". Но, хотел бы напомнить, наше физическое существование не вечно, откладывать всю жизнь на потом - не лучшая стратегия.