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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7226722772287229>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:26

Движуха продолжается.
Лучше хаза в руках, чем бумага под бездомным матрасом. 8)

U.S. home sales increase nearly 21% for March amid continued seller's market

The U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development on Friday reported a 20.7% increase on sales of new single-family houses at a seasonally adjusted annual rate of 1.021 million units up from 846,000 in February. Home sales skyrocketed 66.8% above the March 2020 estimate of 612,000 home sales when the pandemic first hit, according to the data.
Buyers continue to heat up the real estate market across the country amid low housing inventory with home prices continuing to surge. The median sales price of new houses sold in March 2021 was $330,800, and the average sales price was $397,800, up from an average of $346,400 in January, Census Bureau data shows.

https://www.foxbusiness.com/real-estate ... -for-march
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:28

  vitaliian написав:
  Faceless написав:А "дно ловить" можно ещё пять лет и больше, вопрос только, а какая в принципе цель - жить с бОльшим комфортом или "поймать дно"? Не, ну если вы уверены в прогнозе зРадио, то год-два подождать и" гарантированно" сэкономить можно.
я это называю не "дно" а "окно возможностей", когда дно никому неизвестно и задним числом все умные. В декабре было несколько объектов которые меня заинтересовали, сейчас их нет и аналогичных по цене/качеству тоже нет. Количество предложений сильно снизилось.

Cейчас максимальные цены за последние 5 лет. Работает правило последнего лоха - кто-то должен оплатить этот праздник жизни на КРЖн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:я это называю не "дно" а "окно возможностей", когда дно никому неизвестно и задним числом все умные. В декабре было несколько объектов которые меня заинтересовали, сейчас их нет и аналогичных по цене/качеству тоже нет. Век живи, век жди

Ну от бачите))
А якщо б вміли швидко приймати рішення (як вчать в розумних книжках/ютуб-роликах, які ви теж "забракували") - то вже б зараз казали, що ви - молодець, бо купили тоді/в грудні))

п.с.
А я, якраз купив тоді/в грудні)) - думаєте, зараз щось є по такій ціні, чи наближено до неї?(тільки на всякі луни/олх не дивіться - правдиві ціни по новобуді - ТІЛЬКИ у ВП!(навіть, не на їх сайтах) )

Так, я ризикнув!
Але, думаю, що швидше я зробив правильно, ніж навпаки ;)
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:36

  Libo написав:Движуха продолжается.
Лучше хаза в руках, чем бумага под бездомным матрасом. 8)

U.S. home sales increase nearly 21% for March amid continued seller's market

The U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development on Friday reported a 20.7% increase on sales of new single-family houses at a seasonally adjusted annual rate of 1.021 million units up from 846,000 in February. Home sales skyrocketed 66.8% above the March 2020 estimate of 612,000 home sales when the pandemic first hit, according to the data.
Buyers continue to heat up the real estate market across the country amid low housing inventory with home prices continuing to surge. The median sales price of new houses sold in March 2021 was $330,800, and the average sales price was $397,800, up from an average of $346,400 in January, Census Bureau data shows.

https://www.foxbusiness.com/real-estate ... -for-march

Лібо, що було, то згуло.
Атракціоан "Американські гірки" (або "руські гірки", де як називають) починаються (продовжуються) з верхньої точки.
параша на 38 секунді вна Bay Area за $599 Куе (тільки кеш).


КРЖН летітиме, аж у вухах свистітиме.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 кві, 2021 17:42, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:37

  Успіх написав:
  vitaliian написав:я это называю не "дно" а "окно возможностей", когда дно никому неизвестно и задним числом все умные. В декабре было несколько объектов которые меня заинтересовали, сейчас их нет и аналогичных по цене/качеству тоже нет. Век живи, век жди

Ну от бачите))
А якщо б вміли швидко приймати рішення (як вчать в розумних книжках/ютуб-роликах, які ви теж "забракували") - то вже б зараз казали, що ви - молодець, бо купили тоді/в грудні))

п.с.
А я, якраз купив тоді/в грудні)) - думаєте, зараз щось є по такій ціні, чи наближено до неї?(тільки на всякі луни/олх не дивіться - правдиві ціни по новобуді - ТІЛЬКИ у ВП!(навіть, не на їх сайтах) )

Так, я ризикнув!
Але, думаю, що швидше я зробив правильно, ніж навпаки ;)

тобі нік "Спанчбоб" краще підійшов би, чим всякі Долярчик, Позитивчик, Успіх (а чому не Успіхчик?)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:55

  BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Вы нас не обманите. "В прайсе КГС однушки на котловане не подорожали"(с) значит роста не было. Это неправильный график.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:59

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Вы нас не обманите. "В прайсе КГС однушки на котловане не подорожали"(с) значит роста не было. Это неправильный график.

КГС - это майнови права, путаете с ценами на готовые квартиры с ремонтом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:05

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Sidus написав:По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Вы нас не обманите. "В прайсе КГС однушки на котловане не подорожали"(с) значит роста не было. Это неправильный график.


Якийсь лівацький і не правильний графік. Правильний графік не може показати ріст, тим більше на 8,75% у доларах.

ЗРадіо, давай правильні графіки.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:07

  flyman написав:КРЖН летітиме, аж у вухах свистітиме.


Как бы оно не летало, но спасать свои сбережения надо. Ну и во-вторых, с каждым годом трудиться на дом надо все больше и больше ...

1950--- $7,400 --- $42--- $2,990
1960--- $11,900 --- $71--- $4,970
1970--- $17,000 --- $108--- $8,734
1980--- $47,200 --- $243--- $17,710
1990--- $79,100 --- $447--- $29,943
2000--- $119,600 --- $602 --- $55,030
2010--- $221,800 --- $901--- $49,445
2020--- $284,000 --- $1463--- $78,500

1-я колонка - медийная стоимость дома
2-я колонка - медийная рента
3-я колонка - медийный доход домохозяйства
* - медийная стоимость дома в марте 2021 г. была $330,800, а средняя $397,800. :o
Востаннє редагувалось Libo в Суб 24 кві, 2021 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

spekulant написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5216458:Sidus"]По теме ветки: домик по прежнему фиксирует рост со средины февраля уже на 5%.
Я по прежнему считаю: кому нужно жилищный вопрос решить - лучше купить сейчас

Очень глупый совет покупать на хаях.
По бомберу сейчас максимальные цены за последние 5 лет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Если для себя, то раскидываться +/- несколькими годами жизни в аренде или некомфортном жилье, только ради ожидания, чтобы "купить не на хаях" - ещё глупее. Это годы жизни с меньшим комфортом, годы, которые никак не вернешь и не компенсируешь. А деньги - это всего лишь деньги


и всю жизнь понимать что лоханулся по крупному, даже не знаю что лучше. А деньги это конечно просто деньги - а что за тренинг вы прошли?[/quote]

В чем именно кто лоханулся? Допустим, пройдёт 5 лет, цены станут ниже текущих, допустим, на 20%. О чем будет жалеть купивший сегодня то, что ему подошло и нравится - о том, что мог бы 5 лет жить в аренде, и заплатить за это время 30-50% стоимости квартиры в качестве аренды? Ну или вме это время жить в тесном уже жилье, пять лет жертв всей семьи, чтобы сэкономить пару десятков тыс долл - ну, каждый по своему оценивает свой комфорт и свое время.
Может, конечно, вы ожидаете схлопывания РН в разы, и тогда потенциально можно выиграть куда больше... Но, этой ветке скоро как 12 лет, как этого ждут, "окошко" было только на пару лет после начала войны, и то его апологеты обвала проворонили.
За тренингами - это к Долярчику/Успеху. Я подобными тренингами не увлекаюсь. Есть такое изобретение, как калькулятор, есть оценка (субъективная, само собой) стоимости своего комфорта и комфорта своей семьи, своего времени и т п. Вот все, что нужно. Кто-то может решить, что ему выгодно дёшево жить в гостинке где-то на борщаговке, ездить на маршрутке, на отдых ехать в плацкарте куда-то на турбазу, и лелеять свою драгоценную заначку под матрасом, в ожидании, что наступит день, и он дёшево купит за нее дом своей мечты. И ради этого он готов подождать и 5 лет и 10. Что ж, это личное дело каждого, не мне судить.
Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится. И если, достигнув цели, через условные пять лет цены снизились, и теоретически то же жилье или лучшее можно было бы купить дешевле, и вас при этом терзает ощущение, что вы "лоханулись по крупному" - что ж, видимо, цель на самом деле была совершенно другая. Тяжело, наверное, жить сожалениями об упущенных возможностях и в ожидании удачи всей жизни, "абы не лохануться, особенно по крупному".
Но, хотел бы напомнить, наше физическое существование не вечно, откладывать всю жизнь на потом - не лучшая стратегия.
Faceless
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