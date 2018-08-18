RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7226722772287229

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:15

  Libo написав:
  flyman написав:КРЖН летітиме, аж у вухах свистітиме.


Как бы оно не летало, но спасать свои сбережения надо. Ну и во-вторых, с каждым годом трудиться на дом надо все больше и больше ...

1950--- $7,400 --- $42--- $2,990
1960--- $11,900 --- $71--- $4,970
1970--- $17,000 --- $108--- $8,734
1980--- $47,200 --- $243--- $17,710
1990--- $79,100 --- $447--- $29,943
2000--- $119,600 --- $602 --- $55,030
2010--- $221,800 --- $901--- $49,445
2020--- $284,000 --- $1463--- $78,500

1-я колонка - медийная стоимость дома
2-я колонка - медийная рента
3-я колонка - медийный доход домохозяйства
* - медийная стоимость дома в марте 2021 г. была $330,800, а средняя $397,800. :o

Кавалірка без ремонту біля метро в Києві 10куе у 2020р.
Шах і мат.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:17

  Faceless написав:Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится.


Так отож. Но некоторые считают, что им важнее количество нулей. Они ради них готовы жить в г. и во всем себе отказывать. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9679
З нами з: 14.11.11
Подякував: 382 раз.
Подякували: 4214 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:34

  Libo написав:
  Faceless написав:Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится.


Так отож. Но некоторые считают, что им важнее количество нулей. Они ради них готовы жить в г. и во всем себе отказывать. :lol:

а кто то ради квартиры готов, другой ради любовницы, третий ради работы. Открыли тут Америку.
  Успіх написав:Ну от бачите))
А якщо б вміли швидко приймати рішення (як вчать в розумних книжках/ютуб-роликах, які ви теж "забракували") - то вже б зараз казали, що ви - молодець, бо купили тоді/в грудні))
у меня в декабре были обстоятельства, умерла мама... из-за чего голова плохо соображала, я боялся неправильно оценить ситуацию, в такие моменты я не принимаю серьёзных решений. А так да окно возможностей закрылось.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6771
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1332 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:58

  Libo написав:Движуха продолжается.
Лучше хаза в руках, чем бумага под бездомным матрасом. 8)

U.S. home sales increase nearly 21% for March amid continued seller's market

The U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development on Friday reported a 20.7% increase on sales of new single-family houses at a seasonally adjusted annual rate of 1.021 million units up from 846,000 in February. Home sales skyrocketed 66.8% above the March 2020 estimate of 612,000 home sales when the pandemic first hit, according to the data.
Buyers continue to heat up the real estate market across the country amid low housing inventory with home prices continuing to surge. The median sales price of new houses sold in March 2021 was $330,800, and the average sales price was $397,800, up from an average of $346,400 in January, Census Bureau data shows.

https://www.foxbusiness.com/real-estate ... -for-march


Неудивительно, что ты GME на хаях тарил :mrgreen: Увидел громкий заголовок - сразу круглые глаза и ветер в голове? New home sales (то, что ты дал выше) растут, pending и existing home sales - падают. Углубись в тонкости американской статистики, если взялся освещать тему.

Да, общие продажи жилья в коронакризис в США умеренно растут, но это не имеет никакого отношения к изменению долгосрочного статуса доллара - временные государственные меры по стимулированию экономики дают свои всходы в виде увеличения платежеспособности и кредитоспособности населения. Какая связь с КРЖН тут может быть? Что из того, что было сделано в США за год, мы смогли повторить с нашим ограниченным ресурсом?

Что касается прироста цен на американское жилье, опережающего прирост доходов с 50-х годов - это результат снижения процентных ставок до долгу. Американцам жилье не обходится сегодня дороже, иначе падали бы расходы на другие сегменты потребления
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9825
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 4513 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:06

  zРадио написав:Неудивительно, что ты GME на хаях тарил :mrgreen:


Озолотился. Тебе и не снилось. :P И не угомонился. Продолжаю. Коси коса пока роса. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9679
З нами з: 14.11.11
Подякував: 382 раз.
Подякували: 4214 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:09

  Libo написав:
  zРадио написав:Неудивительно, что ты GME на хаях тарил :mrgreen:


Озолотился. Тебе и не снилось. :P И не угомонился. Продолжаю. Коси коса пока роса. :wink:


Я желаю только удачи, но это даже к венчурным инвестициям вряд ли можно отнести ) Вложения в Аркаду когда-нибудь в 2017-м были менее рискованным предприятием... Без шуток. А ты понимаешь, где сегодня находится этот референс
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9825
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 4513 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:у меня в декабре были обстоятельства

Прошу вибачення, дуже співчуваю.
Ніякі гроші/нерухомість і близько тоді не стоять.
Добре, що ви тоді ніяких рішень не приймали. Все правильно зробили.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 18.03.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:15

  Успіх написав:
  vitaliian написав:у меня в декабре были обстоятельства

Прошу вибачення, дуже співчуваю.
Ніякі гроші/нерухомість і близько тоді не стоять.
Добре, що ви тоді ніяких рішень не приймали. Все правильно зробили.

дякую за співчуття
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6771
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1332 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:26

  zРадио написав:Американцам жилье не обходится сегодня дороже, иначе падали бы расходы на другие сегменты потребления


Посмотри, болтушка пустопоржняя. В 1950 году семье надо было три года работать, чтоб купить дом, а сейчас уже пять. А кроме этого ужасно и непропорционально выросли цены на медицину и образование.
Покупай квартиру сейчас. Провтыкаешь и потом выплатят и получат ее в собственность лишь твои наследники в 4-м поколении, через 100 лет, как сейчас в Токио.
И не рассказывайте мне басни, что это Киев, а не Америка и не Токио.
Жить вы будете по капиталистическим законам, а не по нынешним коррупционным.
8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9679
З нами з: 14.11.11
Подякував: 382 раз.
Подякували: 4214 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:27

Извините, опять социология. Liberty Report опросила 1500 респондентов по всей стране относительно желания/планов уехать за границу на постоянное проживание.

Общее количество "положительных" ответов - 23%. Среди молодежи - 30%. Отдельно опрашивали детей в возрасте 14-17 лет - среди них хотели бы навсегда уехать 35%

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9825
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 4513 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 7226722772287229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo, zРадио і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2019, 2020, 2021
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20204 3491157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 15:03
vossmy
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21638
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2017)
24.04.2021 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.