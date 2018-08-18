Додано: Суб 24 кві, 2021 18:58

Libo написав: Движуха продолжается.

Лучше хаза в руках, чем бумага под бездомным матрасом.



U.S. home sales increase nearly 21% for March amid continued seller's market



The U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development on Friday reported a 20.7% increase on sales of new single-family houses at a seasonally adjusted annual rate of 1.021 million units up from 846,000 in February. Home sales skyrocketed 66.8% above the March 2020 estimate of 612,000 home sales when the pandemic first hit, according to the data.

Buyers continue to heat up the real estate market across the country amid low housing inventory with home prices continuing to surge. The median sales price of new houses sold in March 2021 was $330,800, and the average sales price was $397,800, up from an average of $346,400 in January, Census Bureau data shows.



https://www.foxbusiness.com/real-estate ... -for-march Движуха продолжается.Лучше хаза в руках, чем бумага под бездомным матрасом.The U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development on Friday reported aof new single-family houses at a seasonally adjusted annual rate ofup from 846,000 in February. Home sales skyrocketed 66.8% above the March 2020 estimate of 612,000 home sales when the pandemic first hit, according to the data.Buyers continue to heat up the real estate market across the country amid low housing inventory with home prices continuing to surge. The median sales price of new houses sold in March 2021 was $330,800, and the average sales price wasin January, Census Bureau data shows.

Неудивительно, что ты GME на хаях тарилУвидел громкий заголовок - сразу круглые глаза и ветер в голове? New home sales (то, что ты дал выше) растут, pending и existing home sales - падают. Углубись в тонкости американской статистики, если взялся освещать тему.Да, общие продажи жилья в коронакризис в США умеренно растут, но это не имеет никакого отношения к изменению долгосрочного статуса доллара - временные государственные меры по стимулированию экономики дают свои всходы в виде увеличения платежеспособности и кредитоспособности населения. Какая связь с КРЖН тут может быть? Что из того, что было сделано в США за год, мы смогли повторить с нашим ограниченным ресурсом?Что касается прироста цен на американское жилье, опережающего прирост доходов с 50-х годов - это результат снижения процентных ставок до долгу. Американцам жилье не обходится сегодня дороже, иначе падали бы расходы на другие сегменты потребления