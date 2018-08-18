Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится.
Так отож. Но некоторые считают, что им важнее количество нулей. Они ради них готовы жить в г. и во всем себе отказывать.
а кто то ради квартиры готов, другой ради любовницы, третий ради работы. Открыли тут Америку.
Успіх написав:Ну от бачите)) А якщо б вміли швидко приймати рішення (як вчать в розумних книжках/ютуб-роликах, які ви теж "забракували") - то вже б зараз казали, що ви - молодець, бо купили тоді/в грудні))
у меня в декабре были обстоятельства, умерла мама... из-за чего голова плохо соображала, я боялся неправильно оценить ситуацию, в такие моменты я не принимаю серьёзных решений. А так да окно возможностей закрылось.
Libo написав:Движуха продолжается. Лучше хаза в руках, чем бумага под бездомным матрасом.
U.S. home sales increase nearly 21% for March amid continued seller's market
The U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development on Friday reported a 20.7% increase on sales of new single-family houses at a seasonally adjusted annual rate of 1.021 million units up from 846,000 in February. Home sales skyrocketed 66.8% above the March 2020 estimate of 612,000 home sales when the pandemic first hit, according to the data. Buyers continue to heat up the real estate market across the country amid low housing inventory with home prices continuing to surge. The median sales price of new houses sold in March 2021 was $330,800, and the average sales price was $397,800, up from an average of $346,400 in January, Census Bureau data shows.
Неудивительно, что ты GME на хаях тарил Увидел громкий заголовок - сразу круглые глаза и ветер в голове? New home sales (то, что ты дал выше) растут, pending и existing home sales - падают. Углубись в тонкости американской статистики, если взялся освещать тему.
Да, общие продажи жилья в коронакризис в США умеренно растут, но это не имеет никакого отношения к изменению долгосрочного статуса доллара - временные государственные меры по стимулированию экономики дают свои всходы в виде увеличения платежеспособности и кредитоспособности населения. Какая связь с КРЖН тут может быть? Что из того, что было сделано в США за год, мы смогли повторить с нашим ограниченным ресурсом?
Что касается прироста цен на американское жилье, опережающего прирост доходов с 50-х годов - это результат снижения процентных ставок до долгу. Американцам жилье не обходится сегодня дороже, иначе падали бы расходы на другие сегменты потребления
zРадио написав:Неудивительно, что ты GME на хаях тарил
Озолотился. Тебе и не снилось. И не угомонился. Продолжаю. Коси коса пока роса.
Я желаю только удачи, но это даже к венчурным инвестициям вряд ли можно отнести ) Вложения в Аркаду когда-нибудь в 2017-м были менее рискованным предприятием... Без шуток. А ты понимаешь, где сегодня находится этот референс
zРадио написав:Американцам жилье не обходится сегодня дороже, иначе падали бы расходы на другие сегменты потребления
Посмотри, болтушка пустопоржняя. В 1950 году семье надо было три года работать, чтоб купить дом, а сейчас уже пять. А кроме этого ужасно и непропорционально выросли цены на медицину и образование. Покупай квартиру сейчас. Провтыкаешь и потом выплатят и получат ее в собственность лишь твои наследники в 4-м поколении, через 100 лет, как сейчас в Токио. И не рассказывайте мне басни, что это Киев, а не Америка и не Токио. Жить вы будете по капиталистическим законам, а не по нынешним коррупционным.