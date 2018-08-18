|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:34
zРадио написав:
Извините, опять социология. Liberty Report опросила 1500 респондентов по всей стране относительно желания/планов уехать за границу на постоянное проживание.
Общее количество "положительных" ответов - 23%. Среди молодежи - 30%. Отдельно опрашивали детей в возрасте 14-17 лет - среди них хотели бы навсегда уехать 35%
Глупые дети. Многие не только там не жили, а и вообще там не были, только по голливуду знают. А "навсегда" это юношеский максимализм. Потом жизнь раком поставит и произойдет переосмысление.
Но вот если бы выехала навсегда в вонючую пида-рашку вся вата и русская нечисть, я бы только радовался.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9680
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 4215 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:50
zРадио написав:
Общее количество "положительных" ответов - 23%. Среди молодежи - 30%. Отдельно опрашивали детей в возрасте 14-17 лет - среди них хотели бы навсегда уехать 35%
это странный опрос, как можно хотеть нечто, не понимая последствий? Понимаю если человек уже живет заграницей спросить собирается ли он возвращаться...У него по крайней мере есть база для сравнения.
По сути опрос звучит как "считаете ли вы что где то там вам будет лучше?" особенно про детей улыбнуло. Кто из форумчан помнит чего он хотел в 14-17 лет? Сейчас выезд это тренд, а подростки 14-17 лет знатные трендоносители.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6773
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1332 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:54
zРадио написав:
Отдельно опрашивали детей в возрасте 14-17 лет - среди них хотели бы навсегда уехать 35%
у садку ще б запитали: дітки, а ви поїдете за кордон? там вічний дід мороз, манна каша без обмежень і "барні" видають щодня по великій упаковці!!!
100% звалили б одразу після обіднього сну
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1378
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 кві, 2021 20:03
vitaliian написав:
это странный опрос, как можно хотеть нечто, не понимая последствий? Понимаю если человек уже живет заграницей спросить собирается ли он возвращаться...У него по крайней мере есть база для сравнения.
У нас по разным оценкам 4-7 млн являются трудовыми эмигрантами, соответственно, все респонденты, отвечавшие на вопрос, делятся на категории "работал за границей и знаю лично" и "есть живой пример в семье/близком кругу"
vitaliian написав:
Особенно про детей улыбнуло. Кто из форумчан помнит чего он хотел в 14-17 лет? Сейчас выезд это тренд, а подростки 14-17 лет знатные трендоносители.
Я четко отделил репрезентативную часть от просто любопытной
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9826
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2093 раз.
- Подякували: 4513 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Суб 24 кві, 2021 20:24
Libo написав: zРадио написав:
Американцам жилье не обходится сегодня дороже, иначе падали бы расходы на другие сегменты потребления
Посмотри, болтушка пустопоржняя. В 1950 году семье надо было три года работать, чтоб купить дом, а сейчас уже пять. А кроме этого ужасно и непропорционально выросли цены на медицину и образование.
Покупай квартиру сейчас. Провтыкаешь и потом выплатят и получат ее в собственность лишь твои наследники в 4-м поколении, через 100 лет, как сейчас в Токио.
И не рассказывайте мне басни, что это Киев, а не Америка и не Токио.
Жить вы будете по капиталистическим законам, а не по нынешним коррупционным.
Ти як папуга, тобі про покупку в іпотеку, а ти про кеш.
Я так розумію, в США 90% беруть кешем, гагага.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24283
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1233 раз.
- Подякували: 1866 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 24 кві, 2021 20:40
Рыбальский минимум 95 куе однушка
Стенфорд минимум 100 куе однушка.
Однушки около 50квадратов.
На такой же стадии готовности мне 1,5-2 года назад предлагали предыдущие очереди рыбальского по 1,2-1,3.
Стенфорд прошлым летом на котловане первых трех секций по 1,5 куе.
Жду, чтоб хотя бы вернулось в зад. Мне даже -40% не нужно.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7780
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 829 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 кві, 2021 21:02
hume написав:
Рыбальский минимум 95 куе однушка
Стенфорд минимум 100 куе однушка.
Однушки около 50квадратов.
На такой же стадии готовности мне 1,5-2 года назад предлагали предыдущие очереди рыбальского по 1,2-1,3.
Стенфорд прошлым летом на котловане первых трех секций по 1,5 куе.
Жду, чтоб хотя бы вернулось в зад. Мне даже -40% не нужно.
покупайте оранж сити, там 1ю очередь почти закончили
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6773
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1332 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20204
|3491316
|
|
|488
|216030
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21638
|
|