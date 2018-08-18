RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7226722772287229

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:15

  Libo написав:
  flyman написав:КРЖН летітиме, аж у вухах свистітиме.


Как бы оно не летало, но спасать свои сбережения надо. Ну и во-вторых, с каждым годом трудиться на дом надо все больше и больше ...

1950--- $7,400 --- $42--- $2,990
1960--- $11,900 --- $71--- $4,970
1970--- $17,000 --- $108--- $8,734
1980--- $47,200 --- $243--- $17,710
1990--- $79,100 --- $447--- $29,943
2000--- $119,600 --- $602 --- $55,030
2010--- $221,800 --- $901--- $49,445
2020--- $284,000 --- $1463--- $78,500

1-я колонка - медийная стоимость дома
2-я колонка - медийная рента
3-я колонка - медийный доход домохозяйства
* - медийная стоимость дома в марте 2021 г. была $330,800, а средняя $397,800. :o

Кавалірка без ремонту біля метро в Києві 10куе у 2020р.
Шах і мат.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24285
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:17

  Faceless написав:Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится.


Так отож. Но некоторые считают, что им важнее количество нулей. Они ради них готовы жить в г. и во всем себе отказывать. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9678
З нами з: 14.11.11
Подякував: 382 раз.
Подякували: 4215 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:34

  Libo написав:
  Faceless написав:Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится.


Так отож. Но некоторые считают, что им важнее количество нулей. Они ради них готовы жить в г. и во всем себе отказывать. :lol:

а кто то ради квартиры готов, другой ради любовницы, третий ради работы. Открыли тут Америку.
  Успіх написав:Ну от бачите))
А якщо б вміли швидко приймати рішення (як вчать в розумних книжках/ютуб-роликах, які ви теж "забракували") - то вже б зараз казали, що ви - молодець, бо купили тоді/в грудні))
у меня в декабре были обстоятельства, умерла мама... из-за чего голова плохо соображала, я боялся неправильно оценить ситуацию, в такие моменты я не принимаю серьёзных решений. А так да окно возможностей закрылось.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6772
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1332 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:06

  zРадио написав:Неудивительно, что ты GME на хаях тарил :mrgreen:


Озолотился. Тебе и не снилось. :P И не угомонился. Продолжаю. Коси коса пока роса. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9678
З нами з: 14.11.11
Подякував: 382 раз.
Подякували: 4215 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:09

  Libo написав:
  zРадио написав:Неудивительно, что ты GME на хаях тарил :mrgreen:


Озолотился. Тебе и не снилось. :P И не угомонился. Продолжаю. Коси коса пока роса. :wink:


Я желаю только удачи, но это даже к венчурным инвестициям вряд ли можно отнести ) Вложения в Аркаду когда-нибудь в 2017-м были менее рискованным предприятием... Без шуток. А ты понимаешь, где сегодня находится этот референс
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9823
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 4513 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:у меня в декабре были обстоятельства

Прошу вибачення, дуже співчуваю.
Ніякі гроші/нерухомість і близько тоді не стоять.
Добре, що ви тоді ніяких рішень не приймали. Все правильно зробили.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 328
З нами з: 18.03.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:15

  Успіх написав:
  vitaliian написав:у меня в декабре были обстоятельства

Прошу вибачення, дуже співчуваю.
Ніякі гроші/нерухомість і близько тоді не стоять.
Добре, що ви тоді ніяких рішень не приймали. Все правильно зробили.

дякую за співчуття
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6772
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1332 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыбальский минимум 95 куе однушка
Стенфорд минимум 100 куе однушка.
Однушки около 50квадратов.

На такой же стадии готовности мне 1,5-2 года назад предлагали предыдущие очереди рыбальского по 1,2-1,3.

Стенфорд прошлым летом на котловане первых трех секций по 1,5 куе.

Жду, чтоб хотя бы вернулось в зад. Мне даже -40% не нужно.
hume
 
Повідомлень: 7781
З нами з: 27.12.12
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 21:02

  hume написав:Рыбальский минимум 95 куе однушка
Стенфорд минимум 100 куе однушка.
Однушки около 50квадратов.

На такой же стадии готовности мне 1,5-2 года назад предлагали предыдущие очереди рыбальского по 1,2-1,3.

Стенфорд прошлым летом на котловане первых трех секций по 1,5 куе.

Жду, чтоб хотя бы вернулось в зад. Мне даже -40% не нужно.

покупайте оранж сити, там 1ю очередь почти закончили
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6772
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1332 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 21:43

  vitaliian написав:[
покупайте оранж сити, там 1ю очередь почти закончили

Предложение заманчивое, но не понятно для каких целей. Ремонт делать слишком затратно, ибо не понятно для чего и кого.
hume
 
Повідомлень: 7781
З нами з: 27.12.12
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7226722772287229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2019, 2020, 2021
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20206 3491523
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 22:12
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216097
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21638
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94607)
24.04.2021 23:23
Рынок ОВГЗ (2018)
24.04.2021 23:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.