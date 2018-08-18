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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:15
Libo написав: flyman написав:
КРЖН летітиме, аж у вухах свистітиме.
Как бы оно не летало, но спасать свои сбережения надо. Ну и во-вторых, с каждым годом трудиться на дом надо все больше и больше ...
1950--- $7,400 --- $42--- $2,990
1960--- $11,900 --- $71--- $4,970
1970--- $17,000 --- $108--- $8,734
1980--- $47,200 --- $243--- $17,710
1990--- $79,100 --- $447--- $29,943
2000--- $119,600 --- $602 --- $55,030
2010--- $221,800 --- $901--- $49,445
2020--- $284,000 --- $1463--- $78,500
1-я колонка - медийная стоимость дома
2-я колонка - медийная рента
3-я колонка - медийный доход домохозяйства
* - медийная стоимость дома в марте 2021 г. была $330,800, а средняя $397,800.
Кавалірка без ремонту біля метро в Києві 10куе у 2020р.
Шах і мат.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:17
Faceless написав:
Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится.
Так отож. Но некоторые считают, что им важнее количество нулей. Они ради них готовы жить в г. и во всем себе отказывать.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:34
Libo написав: Faceless написав:
Деньги - это ведь инструмент для достижения своих целей, в числе которых и жить в комфортном жилье там, где нравится.
Так отож. Но некоторые считают, что им важнее количество нулей. Они ради них готовы жить в г. и во всем себе отказывать.
а кто то ради квартиры готов, другой ради любовницы, третий ради работы. Открыли тут Америку.
Успіх написав:
Ну от бачите))
А якщо б вміли швидко приймати рішення (як вчать в розумних книжках/ютуб-роликах, які ви теж "забракували") - то вже б зараз казали, що ви - молодець, бо купили тоді/в грудні))
у меня в декабре были обстоятельства, умерла мама... из-за чего голова плохо соображала, я боялся неправильно оценить ситуацию, в такие моменты я не принимаю серьёзных решений. А так да окно возможностей закрылось.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:09
Я желаю только удачи, но это даже к венчурным инвестициям вряд ли можно отнести ) Вложения в Аркаду когда-нибудь в 2017-м были менее рискованным предприятием... Без шуток. А ты понимаешь, где сегодня находится этот референс
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:11
vitaliian написав:
у меня в декабре были обстоятельства
Прошу вибачення, дуже співчуваю.
Ніякі гроші/нерухомість і близько тоді не стоять.
Добре, що ви тоді ніяких рішень не приймали. Все правильно зробили.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:15
Успіх написав: vitaliian написав:
у меня в декабре были обстоятельства
Прошу вибачення, дуже співчуваю.
Ніякі гроші/нерухомість і близько тоді не стоять.
Добре, що ви тоді ніяких рішень не приймали. Все правильно зробили.
дякую за співчуття
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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:40
Рыбальский минимум 95 куе однушка
Стенфорд минимум 100 куе однушка.
Однушки около 50квадратов.
На такой же стадии готовности мне 1,5-2 года назад предлагали предыдущие очереди рыбальского по 1,2-1,3.
Стенфорд прошлым летом на котловане первых трех секций по 1,5 куе.
Жду, чтоб хотя бы вернулось в зад. Мне даже -40% не нужно.
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hume
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Додано: Суб 24 кві, 2021 21:02
hume написав:
Рыбальский минимум 95 куе однушка
Стенфорд минимум 100 куе однушка.
Однушки около 50квадратов.
На такой же стадии готовности мне 1,5-2 года назад предлагали предыдущие очереди рыбальского по 1,2-1,3.
Стенфорд прошлым летом на котловане первых трех секций по 1,5 куе.
Жду, чтоб хотя бы вернулось в зад. Мне даже -40% не нужно.
покупайте оранж сити, там 1ю очередь почти закончили
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Додано: Суб 24 кві, 2021 21:43
vitaliian написав:
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покупайте оранж сити, там 1ю очередь почти закончили
Предложение заманчивое, но не понятно для каких целей. Ремонт делать слишком затратно, ибо не понятно для чего и кого.
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