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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7227722872297230

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 03:39

  Первый написав:
Voistov написав:
  Первый написав:Маразм прогресує.
Не бачити різницю між урлівською 23 і ріверстоуном це вже діагноз...


У меня не 23й (там 5 домов с номером 23. а б в г).
В в стороне дом стоит.
Но 23й да, на углу двух улиц.

И повторюсь, да, человейник.
Но если рассмотреть внимательно, панораму сверху, со всех сторон и всеми ньюансами, то там разница не велика по большому счету.

Не от балды же говрю, я именно там живу.
Повірте, не має предмету спору. В деяких моментах баба Маня дійсно краще за Анджеліну Джолі, але між ними очевидна різниця, і не на користь Мані.


Да, но рано или поздно Анжелина Джоли станет бабой Анжелой несмотря на ныне модный фасад и прочие места, кхе, общего пользования.
:mrgreen:
Поэтому-то разница не такая уж большая. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 03:55

  Grand Touring написав:У 2020 році зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років: вона склала 293 457 осiб, в той час коли смертність сягнула 616 835 осiб.
https://opendatabot.ua/analytics/depopulation


о чем я уже устал писать.
Когда-то было примерно -250 тысяч в год.
Теперь больше 320.
И дальше эта цифра будет расти из-за старения населения.
Миллионы людей трудосрособного и репродуктивного возраста свалили вместе с детьми или чтобы родить не в Украине. Остались старики.
Больше ЖК с модными МОПами! Будем ждать переселенцев из Африки и Азии.
"Сдается квартира с модными МОПами в концептуальном ЖК! ЖК заселен преимущественно иностранцами!" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 04:04

  Serg-ik написав:
  hume написав: Я в восторге бы не был платить около 20-25 грн и наблюдать быдло молодежь распивающую пивас на детской площадке.

Вы считаете, что пить пивас всегда приходят люди из соседнего двора или идущие из АТБ, что рядом находится? Ошибаетесь. Я вижу, что пивас пьют местные, то есть в своём дворе. Не местные пьют прям у АТБ.
Так что закрытая территория не решает вопрос распития во дворах, наоборот, усугубляет: человек на своей, оплаченной территории, и будет вести себя так, как ему удобно. Здесь вопрос культуры, а не вопрос ограждения территории.
почитайте
Также здесь будут закрытые для автомобилей дворы, паркинги, супермаркет, спортклуб, два детских сада и школа, променады и велосипедные дорожки, фонтаны и зоны барбекю,

https://faynatown.com.ua/news/8
Думаете там шоколад будут есть?


Вы наверное не отдаете себе отчет заблевывать панорамные окна 12 летним Чивасом
намного благородней. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 04:31

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
челу хорошо в своем родном житомире, соточку он уже на ровном месте поднял за 10 месяцев, вам нужен еще один бессмысленный срач на тему есть ли жизнь вне киева? зачем?
а то действительно может создаться впечатление, шо мы тут шото продаем

так Житомир еще как то шевелится, а заедьте в Бердичев, Коростышев - беспросветно. У меня на работе целый анклав переселенцев оттуда.
Молодежь тикает практически целыми выпускными классами. Что там делать? - бухать?


В Житомирский областной перинатальный центр рожать из Киева ездят.
Квартиры для этого снимают.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 05:54

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.

Імхо, коли ти доберешся до Піліпін, то зрозумієш, шо життя прожив зазря (((

Всі ці роки викинуті в Києві і Україні...

Чому зря?
Хіба личинка яка повзала гусеницею, жила даремне, щоб потім перетворитися на метелика?
Так і тут, прожити на Україні, назбирати на кешфлоу щоб почати нове життя на Філіпінах.

Акурт вибрав Туреччину.


Твоя фамилия Бессмертный? или МакЛауд?
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 05:55

На заметку нашим дачникам и пригородным риелторам. :idea:

В Америке бум рекреационного жилья вблизи мегаполисов, по-нашему дачного.
С зимы трудно купить или снять. Те дачи, которые раньше сдавались, постепенно выкупили состоятельные люди и живут в них в эти ковидные времена постоянно. На рынке аренды их больше нет, поэтому предложение резко сократилось.
Например, сейчас в дачном Кейп Коде, шт. Массачусетс, с трудом можно снять обычную дачу только от $4,000 в неделю. Причем, сдают на срок не менее 2-х недель. Роскошные дома сдают от $15,000 неделю. Всё с зимы забито. Сезон большой рыбалки там стартует в июне. Тогда там вообще не протолкнуться. Придется рыбакам бухать и спать прямо в лодках. :?

В прошлом году у нас тоже начиналось шевеление в этом направлении. А что сейчас, выезжаем на лето, снимаем, покупаем? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 06:38

  hume написав:
  vitaliian написав:[
покупайте оранж сити, там 1ю очередь почти закончили

Предложение заманчивое, но не понятно для каких целей. Ремонт делать слишком затратно, ибо не понятно для чего и кого.

Для квартирантів.
Оранж має чудову локацію, квартиранти в черзі стоять.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 07:13

Frant Что-то не думаю я,что это хорошая локация. Туда даже транспорта нет,не говоря уже о метро.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 07:16

  Libo написав:На заметку нашим дачникам и пригородным риелторам. :idea:

В Америке бум рекреационного жилья вблизи мегаполисов, по-нашему дачного.
С зимы трудно купить или снять. Те дачи, которые раньше сдавались, постепенно выкупили состоятельные люди и живут в них в эти ковидные времена постоянно. На рынке аренды их больше нет, поэтому предложение резко сократилось.
Например, сейчас в дачном Кейп Коде, шт. Массачусетс, с трудом можно снять обычную дачу только от $4,000 в неделю. Причем, сдают на срок не менее 2-х недель. Роскошные дома сдают от $15,000 неделю. Всё с зимы забито. Сезон большой рыбалки там стартует в июне. Тогда там вообще не протолкнуться. Придется рыбакам бухать и спать прямо в лодках. :?

В прошлом году у нас тоже начиналось шевеление в этом направлении. А что сейчас, выезжаем на лето, снимаем, покупаем? :roll:

Лібо, читай назву теми шевеля губами.
Тобі сюда:
https://forum.finance.ua/topic214665.html?start=10480
або сюда:
https://forum.finance.ua/topic221862.html?start=1790
flyman
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