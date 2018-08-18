Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
о чем я уже устал писать. Когда-то было примерно -250 тысяч в год. Теперь больше 320. И дальше эта цифра будет расти из-за старения населения. Миллионы людей трудосрособного и репродуктивного возраста свалили вместе с детьми или чтобы родить не в Украине. Остались старики. Больше ЖК с модными МОПами! Будем ждать переселенцев из Африки и Азии. "Сдается квартира с модными МОПами в концептуальном ЖК! ЖК заселен преимущественно иностранцами!"
hume написав: Я в восторге бы не был платить около 20-25 грн и наблюдать быдло молодежь распивающую пивас на детской площадке.
Вы считаете, что пить пивас всегда приходят люди из соседнего двора или идущие из АТБ, что рядом находится? Ошибаетесь. Я вижу, что пивас пьют местные, то есть в своём дворе. Не местные пьют прям у АТБ. Так что закрытая территория не решает вопрос распития во дворах, наоборот, усугубляет: человек на своей, оплаченной территории, и будет вести себя так, как ему удобно. Здесь вопрос культуры, а не вопрос ограждения территории. почитайте
Также здесь будут закрытые для автомобилей дворы, паркинги, супермаркет, спортклуб, два детских сада и школа, променады и велосипедные дорожки, фонтаны и зоны барбекю,
kingkongovets написав:.. челу хорошо в своем родном житомире, соточку он уже на ровном месте поднял за 10 месяцев, вам нужен еще один бессмысленный срач на тему есть ли жизнь вне киева? зачем? а то действительно может создаться впечатление, шо мы тут шото продаем
так Житомир еще как то шевелится, а заедьте в Бердичев, Коростышев - беспросветно. У меня на работе целый анклав переселенцев оттуда. Молодежь тикает практически целыми выпускными классами. Что там делать? - бухать?
В Житомирский областной перинатальный центр рожать из Киева ездят. Квартиры для этого снимают.
На заметку нашим дачникам и пригородным риелторам.
В Америке бум рекреационного жилья вблизи мегаполисов, по-нашему дачного. С зимы трудно купить или снять. Те дачи, которые раньше сдавались, постепенно выкупили состоятельные люди и живут в них в эти ковидные времена постоянно. На рынке аренды их больше нет, поэтому предложение резко сократилось. Например, сейчас в дачном Кейп Коде, шт. Массачусетс, с трудом можно снять обычную дачу только от $4,000 в неделю. Причем, сдают на срок не менее 2-х недель. Роскошные дома сдают от $15,000 неделю. Всё с зимы забито. Сезон большой рыбалки там стартует в июне. Тогда там вообще не протолкнуться. Придется рыбакам бухать и спать прямо в лодках.
В прошлом году у нас тоже начиналось шевеление в этом направлении. А что сейчас, выезжаем на лето, снимаем, покупаем?
Libo написав:На заметку нашим дачникам и пригородным риелторам.
В Америке бум рекреационного жилья вблизи мегаполисов, по-нашему дачного. С зимы трудно купить или снять. Те дачи, которые раньше сдавались, постепенно выкупили состоятельные люди и живут в них в эти ковидные времена постоянно. На рынке аренды их больше нет, поэтому предложение резко сократилось. Например, сейчас в дачном Кейп Коде, шт. Массачусетс, с трудом можно снять обычную дачу только от $4,000 в неделю. Причем, сдают на срок не менее 2-х недель. Роскошные дома сдают от $15,000 неделю. Всё с зимы забито. Сезон большой рыбалки там стартует в июне. Тогда там вообще не протолкнуться. Придется рыбакам бухать и спать прямо в лодках.
В прошлом году у нас тоже начиналось шевеление в этом направлении. А что сейчас, выезжаем на лето, снимаем, покупаем?