Додано: Нед 25 кві, 2021 05:55

На заметку нашим дачникам и пригородным риелторам.В Америке бум рекреационного жилья вблизи мегаполисов, по-нашему дачного.С зимы трудно купить или снять. Те дачи, которые раньше сдавались, постепенно выкупили состоятельные люди и живут в них в эти ковидные времена постоянно. На рынке аренды их больше нет, поэтому предложение резко сократилось.Например, сейчас в дачном Кейп Коде, шт. Массачусетс, с трудом можно снять обычную дачу только от $4,000 в неделю. Причем, сдают на срок не менее 2-х недель. Роскошные дома сдают от $15,000 неделю. Всё с зимы забито. Сезон большой рыбалки там стартует в июне. Тогда там вообще не протолкнуться. Придется рыбакам бухать и спать прямо в лодках.В прошлом году у нас тоже начиналось шевеление в этом направлении. А что сейчас, выезжаем на лето, снимаем, покупаем?