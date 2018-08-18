Жители ЖК. В большинстве это конечно студенты, иностранцы (та еще головная боль), пенсионеры, молодые семьи (их меньше всего). Почему иностранцы - головная боль? Потому что, в основном тут живут марокканцы, и ведут они себя так, будто им все должны. Могут заехать на парковку возле дома, встать под окнами включить музыку и еще орать, это как правило происходит в час ночи или 5-6 утра. Прошу заметить что охранник, ни разу ничего не сделал. За год было три драки во дворе.



Охрана - одно название. Это просто дедуля который открывает и закрывает ворота на парковку.



Соседи. Ну, вам крупно повезёт если не попадутся иностранцы. Потому что они не понимают, что после 9 вечера шуметь нельзя. Если будние дни еще как то можно пережить, то выходные это обязательно горланит музыка и он еще в этот момент громко разговаривать по телефону. Например, у моего соседа (марокканца) (слава богу он съехал) было день рождения, это был ад. Сначала до 11 он праздновал дома, потом уехал, приехал после 3 утра и включил громко музыку, орал на свою девушку, когда мы ему сделали неоднократное замечание, он начал кричать что убьет меня, мою мать и спалит мой дом. (Полицию мы вызывали за эту ночь несколько раз, думаете кто-то приехал?)