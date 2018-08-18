RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7229723072317232>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Стенфорд прошлым летом на котловане первых трех секций по 1,5 куе.

Все таки город с одним из лучших универов в мире.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4672
З нами з: 19.09.10
Подякував: 776 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:20

  1973cc11 написав:Frant Что-то не думаю я,что это хорошая локация. Туда даже транспорта нет,не говоря уже о метро.

Квартиранти таке й люблять.
Головне, щоб ремонт був достойний,і меблі сучасні.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21911
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:20

  BIGor написав:
  hume написав:Стенфорд прошлым летом на котловане первых трех секций по 1,5 куе.

Все таки город с одним из лучших универов в мире.


какой именно город? :mrgreen:
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8976
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:21

Шах і мат!©

  kingkongovets написав:полезной инфы из всего вашего флуда ровно 0,0

А це що по вашому?
Не корисна інформація???
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 18.03.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:22

  Libo написав:На заметку нашим дачникам и пригородным риелторам. :idea:

В Америке бум рекреационного жилья вблизи мегаполисов, по-нашему дачного.
С зимы трудно купить или снять. Те дачи, которые раньше сдавались, постепенно выкупили состоятельные люди и живут в них в эти ковидные времена постоянно. На рынке аренды их больше нет, поэтому предложение резко сократилось.
Например, сейчас в дачном Кейп Коде, шт. Массачусетс, с трудом можно снять обычную дачу только от $4,000 в неделю. Причем, сдают на срок не менее 2-х недель. Роскошные дома сдают от $15,000 неделю. Всё с зимы забито. Сезон большой рыбалки там стартует в июне. Тогда там вообще не протолкнуться. Придется рыбакам бухать и спать прямо в лодках. :?

В прошлом году у нас тоже начиналось шевеление в этом направлении. А что сейчас, выезжаем на лето, снимаем, покупаем? :roll:

Ні, все закінчилось в 2020.
Дачі і котеджі - житло не першої необхідності, тим більше, для країни третього світу
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21911
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники дорожая, https://ua.m2bomber.com/obj/720344994/v ... ok-v-kieve
Продаю 4к квартиру 138 кв. м, Антонова-Овсеенко улица 4 возле метро Академгородок в районе Академгородок в Киеве
Продается уникальная двухуровневая квартира с террасой 57 кв. м. Установлены металлические радиаторы, двухкамерные стеклопакеты, алюминиевая проводка, противоударные двери. Хорошо развитая инфраструктура района: рядом магазины, школа, лицей, детский сад, продуктовый рынок, парковая зона. До станции метро Академгородок 10 минут.
изменение цены
10 апр 2021 - $110 000
5 фев 2021 - $100 000

Полезной площади 53 метра, без ремонта, Жоппа мира. 110 куе. Занавес.
Квартира уже как 7 лет в засоле. И тут чуваки в Ковид-кризис ее выкинули на продажу за 100 куе, а в апреле в локдаун еще 10 куе докинули к прайсу :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4672
З нами з: 19.09.10
Подякував: 776 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:24

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Все таки город с одним из лучших универов в мире.


какой именно город? :mrgreen:

Стенфорд.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4672
З нами з: 19.09.10
Подякував: 776 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:25

Знову Долярек засирає гілку своїм флудом.

Модератор, скільки коштує місцева індульгенція? В мене ж теж є кілька цікавих флудьорских тем, і я би з задоволенням їх тут прописав.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21911
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:26

  rjkz написав:
  Grand Touring написав:У 2020 році зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років: вона склала 293 457 осiб, в той час коли смертність сягнула 616 835 осiб.
https://opendatabot.ua/analytics/depopulation


о чем я уже устал писать.
Когда-то было примерно -250 тысяч в год.
Теперь больше 320.
И дальше эта цифра будет расти из-за старения населения.
Миллионы людей трудосрособного и репродуктивного возраста свалили вместе с детьми или чтобы родить не в Украине. Остались старики.
Больше ЖК с модными МОПами! Будем ждать переселенцев из Африки и Азии.
"Сдается квартира с модными МОПами в концептуальном ЖК! ЖК заселен преимущественно иностранцами!" :mrgreen:

ЖК Воробьевы горы в Харькове. Рекламный слоган "квартиры, которые зарабатывают". Гостинки. Превратились в компактное место проживания арабов - студентов и не только. Отзывы из интернета. Первый это что должно было быть, второй и третий, что получилось в итоге.
Один из самых продвинутых новостроев города Харьков. Дома сдаются вовремя, без задержек, эко-материалы. Красивые фасады и уютные дворики. Благоустроенный район, рядом метро. Закрытые дворики с охраной. Большинство квартир (если верить официальному сайту) с евроремонтом. Не квартал, а мечта любого семьянина.
Вот, что значит заезжай и живи. :super:

Жители ЖК. В большинстве это конечно студенты, иностранцы (та еще головная боль), пенсионеры, молодые семьи (их меньше всего). Почему иностранцы - головная боль? Потому что, в основном тут живут марокканцы, и ведут они себя так, будто им все должны. Могут заехать на парковку возле дома, встать под окнами включить музыку и еще орать, это как правило происходит в час ночи или 5-6 утра. Прошу заметить что охранник, ни разу ничего не сделал. За год было три драки во дворе.

Охрана - одно название. Это просто дедуля который открывает и закрывает ворота на парковку.

Соседи. Ну, вам крупно повезёт если не попадутся иностранцы. Потому что они не понимают, что после 9 вечера шуметь нельзя. Если будние дни еще как то можно пережить, то выходные это обязательно горланит музыка и он еще в этот момент громко разговаривать по телефону. Например, у моего соседа (марокканца) (слава богу он съехал) было день рождения, это был ад. Сначала до 11 он праздновал дома, потом уехал, приехал после 3 утра и включил громко музыку, орал на свою девушку, когда мы ему сделали неоднократное замечание, он начал кричать что убьет меня, мою мать и спалит мой дом. (Полицию мы вызывали за эту ночь несколько раз, думаете кто-то приехал?)

Большинство квартир снимают студенты иностранцы, никаких правил они не соблюдают, постоянные тусовки и бесполезно к кому либо обращаться, разговариваешь со стеной..... вообщем сплошное разочарование ...... будьте предельно внимательны при покупке квартиры для себя!
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 25 кві, 2021 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 8000
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:28

Гкетьманцов совсем поехал.
https://sud.ua/ru/news/publication/1998 ... osudarstvu
«Наличка» вне закона. «Граждане без контроля государства накопили средства»: Даниил Гетманцев объяснил суть законопроектов Зеленского, по которым украинцы должны вытащить всю наличку «из-под матраса», отнести ее в банк и заплатить за это 5% налога государству.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22188
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1640 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7229723072317232>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2020, 2021, 2022
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20210 3492540
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 кві, 2021 09:15
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21640
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.