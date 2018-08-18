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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 кві, 2021 09:28
BIGor написав: kingkongovets написав: BIGor написав:
Все таки город с одним из лучших универов в мире.
какой именно город?
Стенфорд.
бгг
ну поищите его на карте
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Додано: Нед 25 кві, 2021 09:33
kingkongovets написав: BIGor написав: kingkongovets написав:
какой именно город?
Стенфорд.
ну поищите его на карте
Я знаю где Стенфорд находится, кеп. Просто считаю, что люди с комплексами неполноценности должны переплачивать за модные названия своих ЖК. Вот прикиньте с какой гордостью и пафосом будет говорить какой-то пузатый сбу-шник, что прикупил квартиру в Стенфорде.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 09:35
BIGor
слышать от вас о комплексах неполноценности то же самое, что от долярчика и флая о флуде
город стенфорд, бл
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Додано: Нед 25 кві, 2021 09:37
kingkongovets написав:BIGor
слышать от вас о комплексах неполноценности то же самое, что от долярчика и флая о флуде
город стенфорд, бл
Че, прикупили в Стенфорде квартирку
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