Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хроники дорожая, https://ua.m2bomber.com/obj/720344994/v ... ok-v-kieve Продаю 4к квартиру 138 кв. м, Антонова-Овсеенко улица 4 возле метро Академгородок в районе Академгородок в Киеве Продается уникальная двухуровневая квартира с террасой 57 кв. м. Установлены металлические радиаторы, двухкамерные стеклопакеты, алюминиевая проводка, противоударные двери. Хорошо развитая инфраструктура района: рядом магазины, школа, лицей, детский сад, продуктовый рынок, парковая зона. До станции метро Академгородок 10 минут.
Полезной площади 53 метра, без ремонта, Жоппа мира. 110 куе. Занавес. Квартира уже как 7 лет в засоле. И тут чуваки в Ковид-кризис ее выкинули на продажу за 100 куе, а в апреле в локдаун еще 10 куе докинули к прайсу
о чем я уже устал писать. Когда-то было примерно -250 тысяч в год. Теперь больше 320. И дальше эта цифра будет расти из-за старения населения. Миллионы людей трудосрособного и репродуктивного возраста свалили вместе с детьми или чтобы родить не в Украине. Остались старики. Больше ЖК с модными МОПами! Будем ждать переселенцев из Африки и Азии. "Сдается квартира с модными МОПами в концептуальном ЖК! ЖК заселен преимущественно иностранцами!"
ЖК Воробьевы горы в Харькове. Рекламный слоган "квартиры, которые зарабатывают". Гостинки. Превратились в компактное место проживания арабов - студентов и не только. Отзывы из интернета. Первый это что должно было быть, второй и третий, что получилось в итоге.
Один из самых продвинутых новостроев города Харьков. Дома сдаются вовремя, без задержек, эко-материалы. Красивые фасады и уютные дворики. Благоустроенный район, рядом метро. Закрытые дворики с охраной. Большинство квартир (если верить официальному сайту) с евроремонтом. Не квартал, а мечта любого семьянина. Вот, что значит заезжай и живи. :super:
Жители ЖК. В большинстве это конечно студенты, иностранцы (та еще головная боль), пенсионеры, молодые семьи (их меньше всего). Почему иностранцы - головная боль? Потому что, в основном тут живут марокканцы, и ведут они себя так, будто им все должны. Могут заехать на парковку возле дома, встать под окнами включить музыку и еще орать, это как правило происходит в час ночи или 5-6 утра. Прошу заметить что охранник, ни разу ничего не сделал. За год было три драки во дворе.
Охрана - одно название. Это просто дедуля который открывает и закрывает ворота на парковку.
Соседи. Ну, вам крупно повезёт если не попадутся иностранцы. Потому что они не понимают, что после 9 вечера шуметь нельзя. Если будние дни еще как то можно пережить, то выходные это обязательно горланит музыка и он еще в этот момент громко разговаривать по телефону. Например, у моего соседа (марокканца) (слава богу он съехал) было день рождения, это был ад. Сначала до 11 он праздновал дома, потом уехал, приехал после 3 утра и включил громко музыку, орал на свою девушку, когда мы ему сделали неоднократное замечание, он начал кричать что убьет меня, мою мать и спалит мой дом. (Полицию мы вызывали за эту ночь несколько раз, думаете кто-то приехал?)
Большинство квартир снимают студенты иностранцы, никаких правил они не соблюдают, постоянные тусовки и бесполезно к кому либо обращаться, разговариваешь со стеной..... вообщем сплошное разочарование ...... будьте предельно внимательны при покупке квартиры для себя!
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 25 кві, 2021 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Я знаю где Стенфорд находится, кеп. Просто считаю, что люди с комплексами неполноценности должны переплачивать за модные названия своих ЖК. Вот прикиньте с какой гордостью и пафосом будет говорить какой-то пузатый сбу-шник, что прикупил квартиру в Стенфорде.