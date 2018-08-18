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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7243724472457246

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 54
1. Зросли більш, як на 15%
15%
8
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
15%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
33%
18
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
11%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
10
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:..
Кабмину совместно с ПЦУ внести дополнения в Библию и отныне
хоронить усопших со всем их имуществом как приданное в загробный мир.
..

вроде не пятницы вечер, но просто шедевр за шедевром.
Чо там, давайте усопших прямо в квартирах и хоронить, тогда схема будет будет рабочая. Но есть противоречие - если отдавать усопших на органы, тогда хоронить будет нечего и квартира снова освободится.
Определяйтесь уж там
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А чего потерли мой инсайд из кулуаров ВРУ? Ну ОК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:22

  airmax78 написав:А чего потерли мой инсайд из кулуаров ВРУ? Ну ОК.

Чтобы аудитория форума массово не ломанулась за рубеж, пока кордоны не перекрыли.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хоронить в квартирах интересная идея, обидно только будет, если арендатор прости господи, там преставится
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:30

  airmax78 написав:А чего потерли мой инсайд из кулуаров ВРУ? Ну ОК.

Треба постити в правильну гілку )))) це ж новона про закордон, там і пость)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:35

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:А чего потерли мой инсайд из кулуаров ВРУ? Ну ОК.

Чтобы аудитория форума массово не ломанулась за рубеж, пока кордоны не перекрыли.

Ржачно, що я тиждень тому писав в якійсь гілці, якщо ви пройдете кордон )))

зі. от халепа, а як же ж я попаду в Монако, пити шампус з устрицями і програвати уешкі?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:35

  sequence написав:Хоронить в квартирах интересная идея, обидно только будет, если арендатор прости господи, там преставится

Усе тобі воздасться, всі ми діти Божі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слава Віталі-Побєдітєлю ковіда!
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_stolitsya_z_1_travnya_poslablyuye_suvori_obmezhennya/
абвал КРЖН отмєняєццо!
всі в рОкету!!!!
Хто не успєл, той опіздав!!!

з.і.
де смайлик "рокета"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Де всі?

Я так поняв після інсайда від Макса, всі почали квитки бронювати на вечір? )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:18

  change_pm написав:Де всі?

Я так поняв після інсайда від Макса, всі почали квитки бронювати на вечір? )))

всі вже в черзі у ВП,
щогодини перекличка і звірка з номерками написаними на руці смотрящого за чергою
flyman
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