Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:00
Grand Touring написав:
..
Кабмину совместно с ПЦУ внести дополнения в Библию и отныне
хоронить усопших со всем их имуществом как приданное в загробный мир.
..
вроде не пятницы вечер, но просто шедевр за шедевром.
Чо там, давайте усопших прямо в квартирах и хоронить, тогда схема будет будет рабочая. Но есть противоречие - если отдавать усопших на органы, тогда хоронить будет нечего и квартира снова освободится.
Определяйтесь уж там
sequence
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:17
А чего потерли мой инсайд из кулуаров ВРУ? Ну ОК.
airmax78
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:22
airmax78 написав:
А чего потерли мой инсайд из кулуаров ВРУ? Ну ОК.
Чтобы аудитория форума массово не ломанулась за рубеж, пока кордоны не перекрыли.
antey1969
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:30
Хоронить в квартирах интересная идея, обидно только будет, если арендатор прости господи, там преставится
sequence
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:30
airmax78 написав:
А чего потерли мой инсайд из кулуаров ВРУ? Ну ОК.
Треба постити в правильну гілку )))) це ж новона про закордон, там і пость)))
change_pm
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:35
antey1969 написав: airmax78 написав:
А чего потерли мой инсайд из кулуаров ВРУ? Ну ОК.
Чтобы аудитория форума массово не ломанулась за рубеж, пока кордоны не перекрыли.
Ржачно, що я тиждень тому писав в якійсь гілці, якщо ви пройдете кордон )))
зі. от халепа, а як же ж я попаду в Монако, пити шампус з устрицями і програвати уешкі?
change_pm
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:35
sequence написав:
Хоронить в квартирах интересная идея, обидно только будет, если
арендатор прости господи, там преставится
Усе тобі воздасться, всі ми діти Божі...
change_pm
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:53
Слава Віталі-Побєдітєлю ковіда!
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_stolitsya_z_1_travnya_poslablyuye_suvori_obmezhennya/
абвал КРЖН отмєняєццо!
всі в рОкету!!!!
Хто не успєл, той опіздав!!!
з.і.
де смайлик "рокета"?
flyman
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:13
Де всі?
Я так поняв після інсайда від Макса, всі почали квитки бронювати на вечір? )))
change_pm
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:18
change_pm написав:
Де всі?
Я так поняв після інсайда від Макса, всі почали квитки бронювати на вечір? )))
всі вже в черзі у ВП,
щогодини перекличка і звірка з номерками написаними на руці смотрящого за чергою
flyman
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