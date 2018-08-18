Додано: Сер 28 кві, 2021 22:15

zРадио написав: drevlyanin написав:

Не-не, так не пойдет! Фу как не красиво уходите от ответа на простые же вопросы.

Всего то нужно написать:

1) Куда эмигрируют киевские понаехи и кем в этом "куда" будут работать?

2) Сколько рабочих мест в пригородных селах(заметьте не Жмеринках и Прилуках) могут создать офисы БМВ и прочая?

Ещё раз-зарплата условного охранника АТБ в условном Новоград-Волынском может даже стать полностью идентичной зарплате охранника АТБ в Киеве, но это вовсе не означает, что приехавший в Киев в поисках лучшей жизни житель Новоград-Волынского вернётся из Киева на малую родину.

п.с. Роста цен на КРЖН вовсе не жажду, возьму даже на себя смелость предположить, что так думает большенство тех, кого вы именуете "растишками". Вот такой вот нежданчик. Не-не, так не пойдет! Фу как не красиво уходите от ответа на простые же вопросы.Всего то нужно написать:1) Куда эмигрируют киевские понаехи и кем в этом "куда" будут работать?2) Сколько рабочих мест в пригородных селах(заметьте не Жмеринках и Прилуках) могут создать офисы БМВ и прочая?Ещё раз-зарплата условного охранника АТБ в условном Новоград-Волынском может даже стать полностью идентичной зарплате охранника АТБ в Киеве, но это вовсе не означает, что приехавший в Киев в поисках лучшей жизни житель Новоград-Волынского вернётся из Киева на малую родину.п.с. Роста цен на КРЖН вовсе не жажду, возьму даже на себя смелость предположить, что так думает большенство тех, кого вы именуете "растишками". Вот такой вот нежданчик.



Да никто не уходит от этих вопросов, вы просто не в состоянии понять, насколько глупыми они являются (эффект Даннинга-Крюгера, вероятно).



1. В Киев перестали прибывать из регионов новые внутренние мигранты - именно вследствие низкого прироста зарплат в сравнении с регионами.

2. Нисколько. Неттинг (т.е. созданные минус сокращенные) по рабочим местам сегодня везде отрицательный! В Киеве их количество сокращается быстрее, в регионах - медленнее. Не носи вы розовые очки, это было бы вам известно и без меня



PS: что, опять "большЕнство"? Мама дорогая... вы даже очевидные свои ошибки отказываетесь признавать и исправляться Да никто не уходит от этих вопросов, вы просто не в состоянии понять, насколько глупыми они являются (эффект Даннинга-Крюгера, вероятно).1. В Киев перестали прибывать из регионов новые внутренние мигранты - именно вследствие низкого прироста зарплат в сравнении с регионами.2. Нисколько. Неттинг (т.е. созданные минус сокращенные) по рабочим местам сегодня везде отрицательный! В Киеве их количество сокращается быстрее, в регионах - медленнее. Не носи вы розовые очки, это было бы вам известно и без меняPS: что, опять "большЕнство"? Мама дорогая... вы даже очевидные свои ошибки отказываетесь признавать и исправляться

Ну канешна, вокруг одни аквариумные рыбки, вяло роющие ил КРЖН, а среди них гордо, как утес, возвышается двадцать два притопа, ой тьху, третий заместитель надцатого помощника в квадрильйонной компании. Всем снять шляпы и говорить Ку 100500 раз!Ну а теперь в который раз для слепоглухих от собственной мании величия:1) Понаехов в Киев привлекает не только высокая зарплата, впрочем я не удивлен, что сие не известно великому спецу во всех областях, никогда не закупавшемуся продуктами и свято верящему с средний чек в маркете в 140 грн.2) Чёй то вы любезный в трёх соснах заблудились: то у вас начинается исход из Киева и обвал на КРЖН предрешен, ОШ, ЯЗ и забитые окна, то вдруг оказывается, что "исходить" как бы и некуда, т.к. в регионах то же с работой не фонтан, несмотря на рост зарплат(как неожиданно).И куда "исходящие" поедут-на шею родителей пенсионеров аль впадут в анабиоз на родине предков, до лучших времён?п.с. Я то уж думал, что ни рыбалка ни автомобили ни картишки ни дефочки и т.п. не способны возбудить вашу суровую душу, одни только зрадные графики на это способны. Ан нет, оказываетсяещё и орфография моей скромной персоны обладает этим магическим свойством! Что ж, я очень рад, шта смог услужить такому значительному человеку, хоть и весьма неожиданным способом.Уверен, и в этом тексте вы найдете несколько мест для приятного времяпровождения.С величайшим уважением, искренне ваш, drevlyanin.