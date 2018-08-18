Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вісім больових точок "Більшовика": чому державі буде непросто продати 35 гектарів на Шулявці
Є два варіанти організації виробництва після приватизації.
Перший – перенесення обладнання за межі Києва, на виробничий майданчик у Жашкові. Другий – передавання частини верстатів підприємствам концерну "Укроборонпром", який висловив зацікавленість в обладнанні заводу.
Проте це рішення поки що не підтримав трудовий колектив, з яким інвестор повинен узгоджувати такі дії.
Працівники заводу через свій похилий вік не матимуть ні можливості, ні бажання переїжджати у Жашків.
vitaliian написав:... я вижу как пустеют паркинги (один виден мне прямо из окна) каждое утро и наполняются вечером. Назову свои причины 1. За меньшие деньги такой же объём м2 или за одинаковые деньги в Киеве старый фонд а в ирпене новострой 2. Экология. Во многих районах Киева летом нечем дышать, особенно вдоль основных транспортных артерий, и количество транспорта растёт. К чему инфа, к тому что эти причины должны тянуть рн Киева вниз а пригород вверх.
Вот же ж неугомонный фанат ипеней-ирпеней, никак не смирится с тем что лоханулся с выбором местопроживания. https://www.saveecobot.com/maps#12/50.4684/30.3003/aqi/ Вот, на момент написания поста(когда в этой резервации под названием Ирпень все уже дома и вдыхают этот "чистый" воздух), воздух в Ирпене грязнее, чем в большинстве районов Киева. Значительно грязнее, чем на Соф.Борщаговке и Вишневом. В несколько раз более загрязненный, чем в Белогородке(которая ближе к Киеву и имеет более удобное сообщение) А насчет изначальной дешевизны жилья в Ирпене - так это самообман. Если ездить на авто 5 дней в неделю в Киев, то разница в стоимости жилья нивелируется за несколько лет. А если прожить в Ирпене всю жизнь и плюсовать стоимость проезда в Киев, то себестоимость квартиры в Ирпене возрастет до цены квартиры в Лондоне. Это еще сейчас не будем обсуждать садики-школы-парковки. У Ирпеня очень печальные перспективы, очень жаль людей, которые ведутся на стартовую цену.
vitaliian написав:... я вижу как пустеют паркинги (один виден мне прямо из окна) каждое утро и наполняются вечером. Назову свои причины 1. За меньшие деньги такой же объём м2 или за одинаковые деньги в Киеве старый фонд а в ирпене новострой 2. Экология. Во многих районах Киева летом нечем дышать, особенно вдоль основных транспортных артерий, и количество транспорта растёт. К чему инфа, к тому что эти причины должны тянуть рн Киева вниз а пригород вверх.
Вот же ж неугомонный фанат ипеней-ирпеней, никак не смирится с тем что лоханулся с выбором местопроживания. https://www.saveecobot.com/maps#12/50.4684/30.3003/aqi/ Вот, на момент написания поста(когда в этой резервации под названием Ирпень все уже дома и вдыхают этот "чистый" воздух), воздух в Ирпене грязнее, чем в большинстве районов Киева. Значительно грязнее, чем на Соф.Борщаговке и Вишневом. В несколько раз более загрязненный, чем в Белогородке(которая ближе к Киеву и имеет более удобное сообщение) А насчет изначальной дешевизны жилья в Ирпене - так это самообман. Если ездить на авто 5 дней в неделю в Киев, то разница в стоимости жилья нивелируется за несколько лет. А если прожить в Ирпене всю жизнь и плюсовать стоимость проезда в Киев, то себестоимость квартиры в Ирпене возрастет до цены квартиры в Лондоне. Это еще сейчас не будем обсуждать садики-школы-парковки. У Ирпеня очень печальные перспективы, очень жаль людей, которые ведутся на стартовую цену.
а що, оКРЖН - це тільки Ірпінь? я довго колись придивлявся до Ірпеня, але вибрав таки Бучу. Цікавою виглядає Українка, кому подобаються види на Дніпро.
drevlyanin написав: Не-не, так не пойдет! Фу как не красиво уходите от ответа на простые же вопросы. Всего то нужно написать: 1) Куда эмигрируют киевские понаехи и кем в этом "куда" будут работать? 2) Сколько рабочих мест в пригородных селах(заметьте не Жмеринках и Прилуках) могут создать офисы БМВ и прочая? Ещё раз-зарплата условного охранника АТБ в условном Новоград-Волынском может даже стать полностью идентичной зарплате охранника АТБ в Киеве, но это вовсе не означает, что приехавший в Киев в поисках лучшей жизни житель Новоград-Волынского вернётся из Киева на малую родину. п.с. Роста цен на КРЖН вовсе не жажду, возьму даже на себя смелость предположить, что так думает большенство тех, кого вы именуете "растишками". Вот такой вот нежданчик.
Да никто не уходит от этих вопросов, вы просто не в состоянии понять, насколько глупыми они являются (эффект Даннинга-Крюгера, вероятно).
1. В Киев перестали прибывать из регионов новые внутренние мигранты - именно вследствие низкого прироста зарплат в сравнении с регионами. 2. Нисколько. Неттинг (т.е. созданные минус сокращенные) по рабочим местам сегодня везде отрицательный! В Киеве их количество сокращается быстрее, в регионах - медленнее. Не носи вы розовые очки, это было бы вам известно и без меня
PS: что, опять "большЕнство"? Мама дорогая... вы даже очевидные свои ошибки отказываетесь признавать и исправляться
Ну канешна, вокруг одни аквариумные рыбки, вяло роющие ил КРЖН, а среди них гордо, как утес, возвышается двадцать два притопа, ой тьху, третий заместитель надцатого помощника в квадрильйонной компании. Всем снять шляпы и говорить Ку 100500 раз! Ну а теперь в который раз для слепоглухих от собственной мании величия: 1) Понаехов в Киев привлекает не только высокая зарплата, впрочем я не удивлен, что сие не известно великому спецу во всех областях, никогда не закупавшемуся продуктами и свято верящему с средний чек в маркете в 140 грн. 2) Чёй то вы любезный в трёх соснах заблудились: то у вас начинается исход из Киева и обвал на КРЖН предрешен, ОШ, ЯЗ и забитые окна, то вдруг оказывается, что "исходить" как бы и некуда, т.к. в регионах то же с работой не фонтан, несмотря на рост зарплат(как неожиданно ). И куда "исходящие" поедут-на шею родителей пенсионеров аль впадут в анабиоз на родине предков, до лучших времён? п.с. Я то уж думал, что ни рыбалка ни автомобили ни картишки ни дефочки и т.п. не способны возбудить вашу суровую душу, одни только зрадные графики на это способны. Ан нет, оказывается ещё и орфография моей скромной персоны обладает этим магическим свойством! Что ж, я очень рад, шта смог услужить такому значительному человеку, хоть и весьма неожиданным способом. Уверен, и в этом тексте вы найдете несколько мест для приятного времяпровождения. С величайшим уважением, искренне ваш, drevlyanin.
sequence написав: рост цен на готовую продукцию с конца 2019 approx. 50-60% в любом исчислении и на спрос это пока не влияет. Более того, натуральный показатель 2021 месяц к месяцу 2019 выше процентов на 20%, к карантину 2020 даже не буду писать цифру, а то самому страшно. Всю инфляцию перекладываем на покупателя, но при этом традиционно всю прибыль и сверхприбыль реинвестируем в новое оборудование, филиалы, зарплаты, технологии и т.д. Короче, все невероятно плохо, прямо как Пифия пишет. Подозреваю, что зарплаты растут не только у нас, ибо кто-то это все скупает и это на 98% внутренний спрос - доля экспорта у нас пока невысока
Жируете , вот что значит почти монопольное положение. На этой волне у меня на улице самозародился "мебельщик"-построил во дворе сарай из овна и палок и что то там пилит, сверлит и скручивает. И вишенка на торте-топит обрезками ДСП . Хорошо хоть от меня далеко, но проезжая мимо на велике в холодную пору, просто офигеваю. У нас за последний год рост затрат на 25-30%, отпускные цены подняли на 10-15%
vitaliian написав:Пока вижу хороший рост жилой недвижимости по Ирпеню . Планировал на 21-22 улучшить жил условия, но уже не уверен что потяну. Допускаю что рост м2 связан с улучшением инфраструктуры (супермаркеты, малый бизнес) и относительно беспроблемным выездом на киев (по сравнению с Борщаговками и вишневым)
Дорожают не только Ирпеня, по Киеву не замечаете? На Теремках в начале апреля около 22тыс за метр, сейчас 25.5. Поражает, что на Демеевской 1500$ за метр перекупы просят. Инфляция однако. Не знаю, какое понижение ждут осенью, возможен просто боковик.