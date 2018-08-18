Додано: Нед 02 тра, 2021 08:35

Пока окно возможностей закрылось -факт. Посмотрим как оно будет с сентября этого года, но с 2015- 2019 можно было очень хорошо скупиться под все известные цели. В этой ситуации жалко только любителей "такого же но с перламутровыми пуговицами".



Благо в Украине окно возможностей открывается с постоянной регулярностью и остаётся надеяться только на графики Зрадио. Зная цены периода 17-19 купить сейчас квартиру, даже при наличии денег, психологически очень сложно.



Прораб говорит, что цены на работы в небеса. Но вот некоторые специалисты, преимущественно из-за очень высоких хотелок, начинают страдать от нехватки заказов.