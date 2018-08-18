Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Послемкритики проект по реконструкции Детского мира на Дарнице не предполагает изменения фасада. Уже хорошо. Может благодаря общественному мнению гвна в Киеве все таки начнет появляться все меньше и меньше.
airmax78 написав:Все помнят, сколько Герцен парк на самом деле стоил?
Ейр, хватит жить прошлым, в 1917 Вам бы как начальнику ревкома жилье досталось бы бесплатно. А ЖК Герцен очень долго стоял недостроем, непонятно сколько стоили замороженные квартиры. Потом успел достроить Укрбуд. Вот был бы прикол - если бы недостроил Да, продаваны хотят споймать куш x3, но им еще надо найти матрасника у которого катлетка выросла x3 за последние годы, удачи им
Пока окно возможностей закрылось -факт. Посмотрим как оно будет с сентября этого года, но с 2015- 2019 можно было очень хорошо скупиться под все известные цели. В этой ситуации жалко только любителей "такого же но с перламутровыми пуговицами".
Благо в Украине окно возможностей открывается с постоянной регулярностью и остаётся надеяться только на графики Зрадио. Зная цены периода 17-19 купить сейчас квартиру, даже при наличии денег, психологически очень сложно.
Прораб говорит, что цены на работы в небеса. Но вот некоторые специалисты, преимущественно из-за очень высоких хотелок, начинают страдать от нехватки заказов.
Востаннє редагувалось hume в Нед 02 тра, 2021 08:38, всього редагувалось 1 раз.
Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))
Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте
От ракетной гугл пишет не 10 минут, а 8 и это если ехать по всем правилам, а не "нестись". Airmax, hume, не пишите о тех местах, в которых даже не были, это просто смешно.
Константин, Гугл пишет, что утром в Пасху от метро Харьковская до Палаца Украина ехать 12 минут . Кстати на месте я все таки был, смотрел и этот дом и другие. Надеюсь больше не вернусь. Особенно печально там без машины. И как можно говорить, что ничего не подорожало, если переулок Моторный предлагается па45 куе.
Востаннє редагувалось hume в Нед 02 тра, 2021 09:18, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Пока окно возможностей закрылось -факт. Посмотрим как оно будет с сентября этого года, но с 2015- 2019 можно было очень хорошо скупиться под все известные цели. В этой ситуации жалко только любителей "такого же но с перламутровыми пуговицами".
Благо в Украине окно возможностей открывается с постоянной регулярностью и остаётся надеяться только на графики Зрадио. Зная цены периода 17-19 купить сейчас квартиру, даже при наличии денег, психологически очень сложно.
Прораб говорит, что цены на работы в небеса. Но вот некоторые специалисты, преимущественно из-за очень высоких хотелок, начинают страдать от нехватки заказов.
Интересно, сейчас кто-то что-то покупает? Осенью, когда цены росли, рынок был активным. Или сейчас эффект 08 года, когда цены были высокими, но сделок не было? Не думаю, что человек не купивший за Х, побежит сейчас покупать за Х+20%. Скорей затаится и будет ждать очередного "окна возможностей". Думаю до осени стагнация и привыкание к новым реальностям, а осенью либо очередной рывок по сценарию 04-08, либо начало обвала в соответствии с известными прогнозами.