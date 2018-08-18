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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 728272837284728572867287>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 58
1. Зросли більш, як на 15%
16%
9
2. Зросли на 10 - 15%
3%
2
3. Зросли на 5 - 10%
14%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
33%
19
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Послемкритики проект по реконструкции Детского мира на Дарнице не предполагает изменения фасада. Уже хорошо. Может благодаря общественному мнению гвна в Киеве все таки начнет появляться все меньше и меньше.

https://bzh.life/ua/gorod/pokazali-novi ... ribudovoyu
Востаннє редагувалось hume в Нед 02 тра, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:19

  airmax78 написав:
  unicdima написав:
  BIGor написав:А це точно Київ? Бо навіть далі Оранжа... Що може бути гірше?

Гірше? :D
Там до Палацу Україна 10хв їзди.
Видно, що не киянин.

Это разве что ночью без номеров.

Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))

Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:22

  BIGor написав:
  unicdima написав:
  BIGor написав:А це точно Київ? Бо навіть далі Оранжа... Що може бути гірше?

Гірше? :D
Там до Палацу Україна 10хв їзди.
Видно, що не киянин.

Гугл пише мінімум 46 хв. від Ракетної до Палацу Спорта, незнаю кому вірити, "киянину" або гуглу... До речі, центр вже перенесли на палац Україна?

Если класть на своем литовце на все правила, камеры и "пешиков", как автор называет пешеходов, можно уложиться в 30 минут.
Востаннє редагувалось hume в Нед 02 тра, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати по поводу двушки в ЖК Герцен парке за 157 куе. Пару лет назад двушка 95 метров в Покровском посаде была продана за аналогичные деньги. Тоже с ремонтом.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:29

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Все помнят, сколько Герцен парк на самом деле стоил?

Ейр, хватит жить прошлым, в 1917 Вам бы как начальнику ревкома жилье досталось бы бесплатно.
А ЖК Герцен очень долго стоял недостроем, непонятно сколько стоили замороженные квартиры. Потом успел достроить Укрбуд. Вот был бы прикол - если бы недостроил :D
Да, продаваны хотят споймать куш x3, но им еще надо найти матрасника у которого катлетка выросла x3 за последние годы, удачи им :D

а "нові лиця"?
хто ЦА Герцена?
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока окно возможностей закрылось -факт. Посмотрим как оно будет с сентября этого года, но с 2015- 2019 можно было очень хорошо скупиться под все известные цели. В этой ситуации жалко только любителей "такого же но с перламутровыми пуговицами".

Благо в Украине окно возможностей открывается с постоянной регулярностью и остаётся надеяться только на графики Зрадио. Зная цены периода 17-19 купить сейчас квартиру, даже при наличии денег, психологически очень сложно.

Прораб говорит, что цены на работы в небеса. Но вот некоторые специалисты, преимущественно из-за очень высоких хотелок, начинают страдать от нехватки заказов.
Востаннє редагувалось hume в Нед 02 тра, 2021 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:40

  hume написав:
  airmax78 написав:Это разве что ночью без номеров.

Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))

Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте

От ракетной гугл пишет не 10 минут, а 8 и это если ехать по всем правилам, а не "нестись". Airmax, hume, не пишите о тех местах, в которых даже не были, это просто смешно.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:41

  hume написав:Кстати по поводу двушки в ЖК Герцен парке за 157 куе. Пару лет назад двушка 95 метров в Покровском посаде была продана за аналогичные деньги. Тоже с ремонтом.

Уверен, по поводу той двушки в ПП и по поводу самого ПП было сказано тогда немало теплых слов на ветке. Ну вот. Теперь можно забыть про ПП и переключиться на ГП. Разница всего в одной букве.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:16

  Kostia написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Это разве что ночью без номеров.

Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))

Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте

От ракетной гугл пишет не 10 минут, а 8 и это если ехать по всем правилам, а не "нестись". Airmax, hume, не пишите о тех местах, в которых даже не были, это просто смешно.

Константин, Гугл пишет, что утром в Пасху от метро Харьковская до Палаца Украина ехать 12 минут . Кстати на месте я все таки был, смотрел и этот дом и другие. Надеюсь больше не вернусь. Особенно печально там без машины. И как можно говорить, что ничего не подорожало, если переулок Моторный предлагается па45 куе.
Востаннє редагувалось hume в Нед 02 тра, 2021 09:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:17

  hume написав:Пока окно возможностей закрылось -факт. Посмотрим как оно будет с сентября этого года, но с 2015- 2019 можно было очень хорошо скупиться под все известные цели. В этой ситуации жалко только любителей "такого же но с перламутровыми пуговицами".

Благо в Украине окно возможностей открывается с постоянной регулярностью и остаётся надеяться только на графики Зрадио. Зная цены периода 17-19 купить сейчас квартиру, даже при наличии денег, психологически очень сложно.

Прораб говорит, что цены на работы в небеса. Но вот некоторые специалисты, преимущественно из-за очень высоких хотелок, начинают страдать от нехватки заказов.

Интересно, сейчас кто-то что-то покупает? Осенью, когда цены росли, рынок был активным. Или сейчас эффект 08 года, когда цены были высокими, но сделок не было?
Не думаю, что человек не купивший за Х, побежит сейчас покупать за Х+20%. Скорей затаится и будет ждать очередного "окна возможностей".
Думаю до осени стагнация и привыкание к новым реальностям, а осенью либо очередной рывок по сценарию 04-08, либо начало обвала в соответствии с известными прогнозами.
Vlad442
 
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