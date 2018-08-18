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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:21
hume написав: Kostia написав: hume написав:
Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))
Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте
От ракетной гугл пишет не 10 минут, а 8 и это если ехать по всем правилам, а не "нестись". Airmax, hume, не пишите о тех местах, в которых даже не были, это просто смешно.
Константин, Гугл пишет, что утром в Пасху от метро Харьковская до Палаца Украина ехать 12 минут . Кстати на месте я все таки был, смотрел и этот дом и другие. Надеюсь больше не вернусь. Особенно печально там без машины. И как можно говорить, что ничего не подорожало, если переулок Моторный предлагается па45 куе.
То есть про "как нестись" чтоб за 10 минут добраться до палаца Украина вы признаете ошибку?
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:23
Kostia написав:
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То есть про "как нестись" чтоб за 10 минут добраться до палаца Украина вы признаете ошибку?
Нет, я не признаю ошибку. Утром в воскресенье нестись можно только в церковь.
Вопрос встречный. Вы признаёте ошибку, что не учли, что смотрите Гугл утром в воскресенье, ещё и в Пасху.?
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:26
помню наш спор с константином, утверждавшим шо от оранжа до "почти центра" можно пешком добраться за 30 минут
зы: вчера затестил наконец знаменитую "велодорожку" в ирпень - вот уж где действительно "позир"
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:26
hume написав: Kostia написав:
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То есть про "как нестись" чтоб за 10 минут добраться до палаца Украина вы признаете ошибку?
Нет, я не признаю ошибку. Утром в воскресенье нестись можно только в церковь.
Вопрос встречный. Вы признаёте ошибку, что не учли, что смотрите Гугл утром в воскресенье, ещё и в Пасху.?
От аирмакса вы к сожалению ничем не отличаетесь. Нужно уметь признавать ошибки и если утверждаешь, что "как надо нестись", то не имеешь ввиду пробки, ведь в пробке "нестись" невозможно.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:33
Vlad442 написав: hume написав:
Пока окно возможностей закрылось -факт. Посмотрим как оно будет с сентября этого года, но с 2015- 2019 можно было очень хорошо скупиться под все известные цели. В этой ситуации жалко только любителей "такого же но с перламутровыми пуговицами".
Благо в Украине окно возможностей открывается с постоянной регулярностью и остаётся надеяться только на графики Зрадио. Зная цены периода 17-19 купить сейчас квартиру, даже при наличии денег, психологически очень сложно.
Прораб говорит, что цены на работы в небеса. Но вот некоторые специалисты, преимущественно из-за очень высоких хотелок, начинают страдать от нехватки заказов.
Интересно, сейчас кто-то что-то покупает? Осенью, когда цены росли, рынок был активным. Или сейчас эффект 08 года, когда цены были высокими, но сделок не было?
Не думаю, что человек не купивший за Х, побежит сейчас покупать за Х+20%. Скорей затаится и будет ждать очередного "окна возможностей".
Думаю до осени стагнация и привыкание к новым реальностям, а осенью либо очередной рывок по сценарию 04-08, либо начало обвала в соответствии с известными прогнозами.
Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:34
По поводу ракетной, мне гугл посчитал 46 минут. Не 8 не 10, а минимум 46 минут. Зажопье мира короче.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:39
BIGor написав:
По поводу ракетной, мне гугл посчитал 46 минут. Не 8 не 10, а минимум 46 минут. Зажопье мира короче.
Кидайте свой телеграм в личку, подробно с ссылками распишу как доехать оттуда на дворец Украины за 8 минут не нарушая пдд. Ещё можем вживую проверить если есть сомнения
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:40
zРадио написав:
Продажи Киевгорстроя в 2020-м обвалились более, чем вдвое. Это в гривнах. А в количестве квартир, если верить вашим россказням о росте цен выше инфляции, то и вовсе в 2,5 раза.
все просто, Аркада №2
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:42
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:46
BIGor написав:
Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.
Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.
Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.
По поводу хомяков, оставшихся за бортом, всегда есть вариант по деньгам. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.
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Vlad442
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