|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 тра, 2021 09:48
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6858
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 1894 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 09:52
это цена не квартиры, а шанса разбогатеть, находясь в Киеве
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 09:57
Grand Touring написав:
это цена не квартиры, а шанса разбогатеть, находясь в Киеве
Лівий самобуд, без водопроводу.
З документами, очевидно, повний гаплик. Право власності, як у колгоспі.
Класичний приклад прислів'я "Дешева рибка - погана юшка".
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 02 тра, 2021 09:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21919
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1324 раз.
- Подякували: 2265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 09:57
Застройщики продают понаехам не жилье, а лотерейные билетики, мечту.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 09:59
BIGor написав:
По поводу ракетной, мне гугл посчитал 46 минут. Не 8 не 10, а минимум 46 минут. Зажопье мира короче.
Не надо наговаривать. Улица Ракетная и ее окрестности - прекрасны. Одно удовольствие прогуляться там вечерком. Да и днем хорошо.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38433
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 4646 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 тра, 2021 09:59
Vlad442 написав: BIGor написав:
Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.
Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.
Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.
По поводу хомяков, оставшихся за бортом, всегда есть вариант по деньгам
. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.
Т.е. если семья хомяков с 2-мя детьми целились на 2-ху у меня новострой, но из-за подорожания купят гостинку 26 метров на Борщаге? Я считаю они пересидят в дешевой аренде. Или на малую родину, если отца семейства сократят.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 1048 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:00
BIGor написав: Vlad442 написав: hume написав:
Пока окно возможностей закрылось -факт. Посмотрим как оно будет с сентября этого года, но с 2015- 2019 можно было очень хорошо скупиться под все известные цели. В этой ситуации жалко только любителей "такого же но с перламутровыми пуговицами".
Благо в Украине окно возможностей открывается с постоянной регулярностью и остаётся надеяться только на графики Зрадио. Зная цены периода 17-19 купить сейчас квартиру, даже при наличии денег, психологически очень сложно.
Прораб говорит, что цены на работы в небеса. Но вот некоторые специалисты, преимущественно из-за очень высоких хотелок, начинают страдать от нехватки заказов.
Интересно, сейчас кто-то что-то покупает? Осенью, когда цены росли, рынок был активным. Или сейчас эффект 08 года, когда цены были высокими, но сделок не было?
Не думаю, что человек не купивший за Х, побежит сейчас покупать за Х+20%. Скорей затаится и будет ждать очередного "окна возможностей".
Думаю до осени стагнация и привыкание к новым реальностям, а осенью либо очередной рывок по сценарию 04-08, либо начало обвала в соответствии с известными прогнозами.
Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.
і доларова іпотека,
а масово банки не будуть видавать іпотеку, поки не буде реального захисту кредиторів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24382
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:01
BIGor написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.
Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.
Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.
По поводу хомяков, оставшихся за бортом, всегда есть вариант по деньгам
. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.
Т.е. если семья хомяков с 2-мя детьми целились на 2-ху у меня новострой, но из-за подорожания купят гостинку 26 метров на Борщаге? Я считаю они пересидят в дешевой аренде. Или на малую родину, если отца семейства сократят.
Є ще "вторинка", ціни якої ростуть, проте не так швидко, як на новобуди.
На "вторинці" цінове дно було в 2018.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 02 тра, 2021 10:05, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21919
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1324 раз.
- Подякували: 2265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:02
Grand Touring написав:
это цена не квартиры, а шанса разбогатеть, находясь в Киеве
БИлет в европу с внж дешевле обойдётся. Квартирой то помещение назвать сложно, но если сдавать в аренду доходность может быть выше бабушатника.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6858
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 1894 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:04
Vlad442 написав: BIGor написав:
Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.
Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.
Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.
По поводу хомяков, оставшихся за бортом, всегда есть вариант по деньгам. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.
і яка доходність буде від оренди, якщо вкластися зараз в РН?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24382
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima
, vitaliian
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20353
|3514664
|
|
|488
|216577
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21838
|
|