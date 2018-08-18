Vlad442 написав:

BIGor написав: Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН. Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.

Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.По поводу хомяков, оставшихся за бортом,. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.