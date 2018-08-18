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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:04
vitaliian написав: Grand Touring написав:
это цена не квартиры, а шанса разбогатеть, находясь в Киеве
БИлет в европу с внж дешевле обойдётся. Квартирой то помещение назвать сложно, но если сдавать в аренду доходность может быть выше бабушатника.
То не квартира, а фактично кімната в гуртожитку, власник якої має права на 1/6 площі будинку. Тому й ціна відповідна - як за гуртожиток чи за Єпеня з статУями.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 02 тра, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:05
vitaliian написав:
БИлет в европу с внж дешевле обойдётся. Квартирой то помещение назвать сложно, но если сдавать в аренду доходность может быть выше бабушатника.
сдавать в аренду - только когда вера в собственный успех ослабнет и тому, у кого эта вера крепка
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:07
flyman написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.
Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.
Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.
По поводу хомяков, оставшихся за бортом, всегда есть вариант по деньгам. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.
і яка доходність буде від оренди, якщо вкластися зараз в РН?
А яка дохідність від здачі в оренду твоїх напівпідвалів?
Чи працює знаменита формула великого гуру Куосаки?
Чомусь професійні флетлорди його не визнають, лише дилетанти носяться з ним, як відомий персонаж з ступою)))
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 02 тра, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:13
flyman написав:
а масово банки не будуть видавать іпотеку, поки не буде реального захисту кредиторів.
в случае квази-овгз - защита ипотечных кредитов государством, будут.
банкам сейчас не на ком зарабатывать, кроме как на государстве (налогоплательщиках). У кого есть деньги кредиты не берут, у кого нет - кредиты не отдают.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:38
Хороший вариант, кстати.
ПС
Только это навсегда будет в вашей собственности.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:40
Grand Touring написав: flyman написав:
а масово банки не будуть видавать іпотеку, поки не буде реального захисту кредиторів.
в случае квази-овгз - защита ипотечных кредитов государством, будут.
банкам сейчас не на ком зарабатывать, кроме как на государстве (налогоплательщиках). У кого есть деньги кредиты не берут, у кого нет - кредиты не отдают.
При чем тут овгз. Банки как кредиторы все равно не защищены, пока есть всякие моратории на взыскание и схемы с регистрацией детей
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:43
hume написав:
Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))
Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте
Еще один иксперд
Это "зажопье" гораздо ближе до центра чем какие-то Теремки, Борщаговки, не говоря уже о тех которые за Окружной. От Ракетной до Окружной еще целых 5км.
На Науки никогда не бывает пробок, если в рабочий день утром то пробки только у Лыбедской начинаются.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:54
Kostia написав:
От ракетной гугл пишет не 10 минут, а 8 и это если ехать по всем правилам, а не "нестись". Airmax, hume, не пишите о тех местах, в которых даже не были, это просто смешно.
Они или совершенно не знают Киева или сознательно врут, второе более вероятно.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 11:08
unicdima написав: Kostia написав:
От ракетной гугл пишет не 10 минут, а 8 и это если ехать по всем правилам, а не "нестись". Airmax, hume, не пишите о тех местах, в которых даже не были, это просто смешно.
Они или совершенно не знают Киева или сознательно врут, второе более вероятно.
там нема модних МЗК
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Додано: Нед 02 тра, 2021 11:17
hume написав:
Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))
Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте
все не могут жить в центре, там нет столько жилья и инфраструктуры. Офисный бизнес тоже надо гнать из центра оставив его туристам. Не имеет значения 10 минут или 20 ехать, всё равно в центре стоять в пробках и /или на бесконечных светофорах.
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