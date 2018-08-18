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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7285728672877288>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 58
1. Зросли більш, як на 15%
16%
9
2. Зросли на 10 - 15%
3%
2
3. Зросли на 5 - 10%
14%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
33%
19
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:04

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:Кавалерка в 10 минутах от метро за 1куе/м ннннадо?
https://www.olx.ua/obyavlenie/kiev-darn ... JCwEH.html
это цена не квартиры, а шанса разбогатеть, находясь в Киеве

БИлет в европу с внж дешевле обойдётся. Квартирой то помещение назвать сложно, но если сдавать в аренду доходность может быть выше бабушатника.

То не квартира, а фактично кімната в гуртожитку, власник якої має права на 1/6 площі будинку. Тому й ціна відповідна - як за гуртожиток чи за Єпеня з статУями.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 02 тра, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:05

  vitaliian написав:БИлет в европу с внж дешевле обойдётся. Квартирой то помещение назвать сложно, но если сдавать в аренду доходность может быть выше бабушатника.
сдавать в аренду - только когда вера в собственный успех ослабнет и тому, у кого эта вера крепка
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:07

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Для сделок по новым ценам и повторения сценария роста как в 04-08 годах нужны миллиардные долларовые вливания. Пока вижу, что многие хомяки с катлетками остались за бортом КРЖН, что явно ведет к усыханию реального денежного ручейка на КРЖН.

Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.
Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.

По поводу хомяков, оставшихся за бортом, всегда есть вариант по деньгам. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.

і яка доходність буде від оренди, якщо вкластися зараз в РН?

А яка дохідність від здачі в оренду твоїх напівпідвалів?
Чи працює знаменита формула великого гуру Куосаки?

Чомусь професійні флетлорди його не визнають, лише дилетанти носяться з ним, як відомий персонаж з ступою)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 02 тра, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:13

  flyman написав:а масово банки не будуть видавать іпотеку, поки не буде реального захисту кредиторів.
в случае квази-овгз - защита ипотечных кредитов государством, будут.

банкам сейчас не на ком зарабатывать, кроме как на государстве (налогоплательщиках). У кого есть деньги кредиты не берут, у кого нет - кредиты не отдают.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:38

  vitaliian написав:Кавалерка в 10 минутах от метро за 1куе/м ннннадо?
https://www.olx.ua/obyavlenie/kiev-darn ... JCwEH.html

Хороший вариант, кстати.

ПС
Только это навсегда будет в вашей собственности.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  flyman написав:а масово банки не будуть видавать іпотеку, поки не буде реального захисту кредиторів.
в случае квази-овгз - защита ипотечных кредитов государством, будут.

банкам сейчас не на ком зарабатывать, кроме как на государстве (налогоплательщиках). У кого есть деньги кредиты не берут, у кого нет - кредиты не отдают.


При чем тут овгз. Банки как кредиторы все равно не защищены, пока есть всякие моратории на взыскание и схемы с регистрацией детей
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:43

  hume написав:Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))

Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте

Еще один иксперд :D
Это "зажопье" гораздо ближе до центра чем какие-то Теремки, Борщаговки, не говоря уже о тех которые за Окружной. От Ракетной до Окружной еще целых 5км.
На Науки никогда не бывает пробок, если в рабочий день утром то пробки только у Лыбедской начинаются.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:54

  Kostia написав:От ракетной гугл пишет не 10 минут, а 8 и это если ехать по всем правилам, а не "нестись". Airmax, hume, не пишите о тех местах, в которых даже не были, это просто смешно.

Они или совершенно не знают Киева или сознательно врут, второе более вероятно.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:08

  unicdima написав:
  Kostia написав:От ракетной гугл пишет не 10 минут, а 8 и это если ехать по всем правилам, а не "нестись". Airmax, hume, не пишите о тех местах, в которых даже не были, это просто смешно.

Они или совершенно не знают Киева или сознательно врут, второе более вероятно.

там нема модних МЗК
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:17

  hume написав:Представляю как нужно нестись, чтоб до до палаца за 10 минут добраться. Теперь понятно почему так мешают наземные переходы и островки безопасности.))

Все по Кинконговцу. Купить квартиру в зажопье и на авто ехать в центр Киев (который действительно Киев), иначе вышеприведённые адреса имеют к Киеву отношение разве что на Карте
все не могут жить в центре, там нет столько жилья и инфраструктуры. Офисный бизнес тоже надо гнать из центра оставив его туристам. Не имеет значения 10 минут или 20 ехать, всё равно в центре стоять в пробках и /или на бесконечных светофорах.
vitaliian
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