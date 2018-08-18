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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7289729072917292>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 58
1. Зросли більш, як на 15%
16%
9
2. Зросли на 10 - 15%
3%
2
3. Зросли на 5 - 10%
14%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
33%
19
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 17:28

  Faceless написав:
Kostia написав:
Эти миры не пересекаются только на части закрытой территории автографа, а она мизерно маленькая, чтобы думать что сможешь на ней оградиться от реалий мира

Не, можно, конечно, ходить оттуда к метро Черниговская, в АТБ на Шолома, на тот же рынок, но это совсем необязательно. Контингент наливаек с лесного не перемещается к парку Победы, как и жильцы Автографов и даже Парковых озер особо не посещают эти столь близкие к ним места силы. Локация требует наличия авто, потому и единения в маршрутках особо тоже нет. Как и жильцы Риверсайда, несмотря на близость, не особо пересекаются к контингентом рынка Левобережный и потоками приезжих с городской электрички.


Район цей - фактично Воскресенка.
Що стосується мешканців ЖК "Паркові Озера" - ще ті естети. Прямо в парку Перемоги , біля озера, під своїми вікнами шашлики смажать, причому масово.

Від ЖК "Автограф" до метро йти не меньше 15 хв. Далекувато, як по мені.

На ЛБ цікавими є новобуди і недавно буди на м.Лівобережна, в межах 5-10 хв. пішого ходу.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Faceless написав:
Kostia написав:
Эти миры не пересекаются только на части закрытой территории автографа, а она мизерно маленькая, чтобы думать что сможешь на ней оградиться от реалий мира

Не, можно, конечно, ходить оттуда к метро Черниговская, в АТБ на Шолома, на тот же рынок, но это совсем необязательно. Контингент наливаек с лесного не перемещается к парку Победы, как и жильцы Автографов и даже Парковых озер особо не посещают эти столь близкие к ним места силы. Локация требует наличия авто, потому и единения в маршрутках особо тоже нет. Как и жильцы Риверсайда, несмотря на близость, не особо пересекаются к контингентом рынка Левобережный и потоками приезжих с городской электрички.


Район цей - фактично Воскресенка.
Що стосується мешканців ЖК "Паркові Озера" - ще ті естети. Прямо в парку Перемоги , біля озера, під своїми вікнами шашлики смажать, причому масово.

Від ЖК "Автограф" до метро йти не меньше 15 хв. Далекувато, як по мені.

На ЛБ цікавими є новобуди і недавно буди на м.Лівобережна, в межах 5-10 хв. пішого ходу.
Тобто, це про Галактику, Лазурний блюз, Сверстюка 52В, і, можливо, новобуд на Соборності
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:12

  Frant написав:
Район цей - фактично Воскресенка.
Що стосується мешканців ЖК "Паркові Озера" - ще ті естети. Прямо в парку Перемоги , біля озера, під своїми вікнами шашлики смажать, причому масово.

Від ЖК "Автограф" до метро йти не меньше 15 хв. Далекувато, як по мені.

На ЛБ цікавими є новобуди і недавно буди на м.Лівобережна, в межах 5-10 хв. пішого ходу.

Там до Воскресенки ещё идти и идти.

Как и до метро, идти и идти

Чё-та вспомнилось из моей прежней жизни, когда пришлось жить в отеле "Братислава" :)
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 02 тра, 2021 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:15

Что там за интересные обьекты на м.Левобережная?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:55

  Kostia написав:
  Faceless написав:
Kostia написав:Давайте лучше оценку поскоту, в Киеве вы полный 0

Почему же, в целом ведь так и есть. Ну может можно ещё пару локаций назвать, тут уже много субъективного, но проспект Науки, имхо, таки жопа

Я не говорю что это центр, но в сравнении с рынком юность это просто мега локейшн

))всегда есть привязка. Есть плюсы и минусы. Есть зелёные зоны, близость транспортных развязок и метро. Вы простите, но на проспекте науки нет ничего из перечисленного. Кроме прямого пути в утро пасхального воскресенья. Ноль. И ничего не появится. Я понимаю, что у вас финансовый интерес в этом районе, но, имхо, это последняя финансовая баррикада зацепиться в черте города
Востаннє редагувалось hume в Нед 02 тра, 2021 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Касательно Левобережки, как человек юзающий эту инфраструктур могу сказать, что весь микрорайон в сторону галактона обречён, половина одного заселенного дома Галактона создаёт колоссальную нагрузку. Все дома просто заблокируют проездную инфраструктуру. Тупо дома, без единого намека на рекреационную инфраструктуру.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:37

  hume написав:Касательно Левобережки, как человек юзающий эту инфраструктур могу сказать, что весь микрорайон в сторону галактона обречён, половина одного заселенного дома Галактона создаёт колоссальную нагрузку. Все дома просто заблокируют проездную инфраструктуру. Тупо дома, без единого намека на рекреационную инфраструктуру.

Ну так и что иам хорошего?
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  hume написав:Пока окно возможностей закрылось -факт. Посмотрим как оно будет с сентября этого года, но с 2015- 2019 можно было очень хорошо скупиться под все известные цели. В этой ситуации жалко только любителей "такого же но с перламутровыми пуговицами".

Благо в Украине окно возможностей открывается с постоянной регулярностью и остаётся надеяться только на графики Зрадио. Зная цены периода 17-19 купить сейчас квартиру, даже при наличии денег, психологически очень сложно.

Прораб говорит, что цены на работы в небеса. Но вот некоторые специалисты, преимущественно из-за очень высоких хотелок, начинают страдать от нехватки заказов.

Интересно, сейчас кто-то что-то покупает? Осенью, когда цены росли, рынок был активным. Или сейчас эффект 08 года, когда цены были высокими, но сделок не было?
Не думаю, что человек не купивший за Х, побежит сейчас покупать за Х+20%. Скорей затаится и будет ждать очередного "окна возможностей".
Думаю до осени стагнация и привыкание к новым реальностям, а осенью либо очередной рывок по сценарию 04-08, либо начало обвала в соответствии с известными прогнозами.
Из тех 13 ЖК за которыми слежу и которые продают через форвардные контракты, апрель оказался прямо рекордным по продажам:
https://ktostroit.com/analytics

Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.

И кстати да, лично я после цен прошлых лет никак не могу принять действительность в виде постоянно растущих ценников


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Loft
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:48

  hume написав:
  Kostia написав:
  Faceless написав:Почему же, в целом ведь так и есть. Ну может можно ещё пару локаций назвать, тут уже много субъективного, но проспект Науки, имхо, таки жопа

Я не говорю что это центр, но в сравнении с рынком юность это просто мега локейшн

))всегда есть привязка. Есть плюсы и минусы. Есть зелёные зоны, близость транспортных развязок и метро. Вы простите, но на проспекте науки нет ничего из перечисленного. Кроме прямого пути в утро пасхального воскресенья. Ноль. И ничего не появится. Я понимаю, что у вас финансовый интерес в этом районе, но, имхо, это последняя финансовая баррикада зацепиться в черте города

Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:04

  Loft написав:Из тех 13 ЖК за которыми слежу и которые продают через форвардные контракты, апрель оказался прямо рекордным по продажам:
https://ktostroit.com/analytics

Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.

И кстати да, лично я после цен прошлых лет никак не могу принять действительность в виде постоянно растущих ценников

А что за форвардные контракты? Продажа имущественных прав? https://ktostroit.com/analytics прошелся по застройщикам - стату всю сделали несколько домов https://ktostroit.com/metropolis и https://ktostroit.com/liko-grad-3, хотя если глянуть лун - то в ЖК Лико-Град 3 все давно продано. Или тут есть какие-то серые схемы?
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